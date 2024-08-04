 

Серьезная конкуренция: российские актеры, которые поют не хуже поп-звезд

04.08.2024, 0:20, Разное
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Иван Ургант — шоумен, который с раннего возраста увлекался музыкой. Он неплохо играет на гитаре, фортепиано, барабанах и даже флейте. Кроме этого, Иван обладает отличным голосом. Талант Урганта раскрылся в 1999 году, когда он выпустил пластинку “Звезда” совместно с Максимом Леонидовым. На данный момент в его дискографии уже два студийных альбома и пять синглов. Он выступает под псевдонимом Гриша Ургант, и его музыкальные номера на телевидении всегда вызывают восторженные отклики зрителей.

Максим Аверин также не отстает в музыкальных амбициях. В перерывах между съёмками он уделяет время вокалу. В 2013 году у артиста вышел альбом “Многоточие”, созданный при поддержке композитора Лоры Квинт. Несмотря на наличие таланта, Максим редко демонстрирует своё музыкальное мастерство, считая, что это серьёзная работа, требующая усердной подготовки.

Гоша Куценко — еще один пример многостороннего таланта. Мало кто знает, но он записал четыре студийных альбома. Его творческий путь начался с рок-группы “Баранина-97”, а в 2008 году Гоша создал собственный коллектив “ГК”. В 2010 году музыканты выпустили альбом “Май Ворлд”, а в 2018 году последовали ещё две пластинки: “DUЭТО!” и “Слова”. Гоша активно выступает и радует своих поклонников новыми композициями.

Данила Козловский также не может не впечатлять. Этот востребованный актер и режиссер проявил себя как певец на джазовом концерте в Большом театре, который был высоко оценён критиками. Данила признался, что выступление на большой сцене было его давней мечтой, и теперь он смело идёт к её реализации.

Антон Макарский — еще один артист, чья проникновенная музыка завоевала сердца зрителей. Успех пришел к нему не только в кино и театре, но и в мюзикле “Собор Парижской Богоматери”, где он вместе с Вячеславом Петкуном и Александром Маракулиным исполнил песню Belle. Этот трек стал настоящим хитом! Артист никогда не задумывался о музыкальной карьере, но желание петь всегда преследовало его. В итоге Макарский выпустил три альбома, демонстрируя свои вокальные данные и артистизм.


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