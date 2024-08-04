Как ортодонтия может помочь при хронической усталости и недосыпе

Стресс, плохое питание и недостаток физической активности — наиболее часто выявляемые причины утомляемости, но что, если одной из причин является неправильное положение челюсти? Как ортодонтия может помочь справиться с хронической усталостью и недосыпом, рассказала ортодонт-гнатолог — Лиана Стрипская.

Проходимость воздухоносных путей

Одной из основных причин хронической усталости является нарушение дыхания во сне, например, синдром ночного апноэ. Апноэ — это состояние, при котором дыхание временно прекращается, что приводит к недостатку кислорода в крови и, следовательно, к нарушению сна. При дистальном прикусе и задней позиции нижней челюсти, воздухоносные пути могут сужаться и затруднять дыхание. Это приводит к недостатку кислорода и недосыпу, что, в свою очередь, оборачивается хронической усталостью.

Ортодонтические методы лечения, такие как использование сплинтов и других технологий, помогают выдвинуть нижнюю челюсть вперед, улучшая проходимость воздухоносных путей. Это позволяет облегчить дыхание и улучшить качество сна. Помимо сплинтов, современные ортодонтические техники включают использование кап, ретейнеров и даже хирургических вмешательств для коррекции прикуса.

Нарушение кровообращения

Неправильная позиция нижней челюсти приводит к смещению головы вперед и нарушает кровообращение в шейном отделе. Сдавливание сосудов, питающих мозг, может вызывать головные боли, снижение когнитивных функций и хроническую усталость. Плохое кровообращение не только ограничивает приток кислорода и

питательных веществ к мозгу, но также мешает выведению токсинов и шлаков, что дополнительно нагружает организм.

С помощью корректировки положения челюсти, ортодонты-гнатологи могут восстановить нормальное кровообращение и улучшить питательную поддержку мозга. Как правило, лечение происходит с использованием брекетов и других ортодонтических устройств, которые постепенно перемещают зубы и челюсти к необходимому положению. В результате, улучшение кровообращения ведет к нормализации общего состояния организма и уменьшению симптомов хронической усталости.

Мышечное перенапряжение и спазмы

Неправильный прикус вызывает хроническое перенапряжение жевательных мышц, что может проявляться в виде общей усталости и мышечных болей, ухудшающих качество отдыха. Помимо этого, спазмы шейных и лицевых мышц приводят к головным болям и другим болезненным ощущениям, что также негативно влияет на уровень энергии и общую жизнедеятельность.

Ортодонтическое лечение помогает нормализовать прикус и расслабить мышцы, что напрямую влияет на улучшение общего состояния организма. Правильное положение челюсти способствует равномерному распределению нагрузок на мышцы, помогая предотвратить их перенапряжение и спазмы. В результате чего улучшается не только физическое состояние, но и общее самочувствие пациента. Уже после нескольких месяцев можно заметить значительное улучшение состояния, включая уменьшение головных и мышечных болей.

Психологический аспект

Если вы подозреваете, что проблемы с прикусом могут быть причиной вашей хронической усталости или недосыпа, то не затягивайте обращение к ортодонту-гнатологу.

Усугубление этой проблемы может привести к депрессивным состояниям и тревожным расстройствам на фоне постоянного дискомфорта и боли. Исправление челюстно-лицевых дефектов влияет не только на физическое, но и на психологическое здоровье пациента.

Консультация у ортодонта-гнатолога может помочь определить наличие этих проблем и предложить возможные методы их решения. Важно помнить, что ортодонтическое лечение требует времени и терпения, но результаты позволяют значительно поднять качество жизни, сделать вас более энергичным, готовым к новым вызовам и возможностям.