 

“Бог поможет”: Лепс отказался давать деньги обратившемуся к нему Кушанашвили

03.08.2024, 22:35, Новости дня
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Отар Кушанашвили не раз рассказывал, из-за чего изменилось его отношение к Николаю Баскову. Некоторое время шоумен активно критиковал артиста, но в один момент, когда тот протянул руку помощи, перестал высказываться о нем нелицеприятно. По словам журналиста, когда он собирался хоронить отца, но ни копейки не было, певец дал крупную сумму денег, не требуя ничего взамен.

С тех пор Отар Кушанашвили говорит о Николае Баскове только хорошее, но не пользуется его расположением, когда снова возникает нужда в больших деньгах. В недавнем выпуске шоу “Каково?!” шоумен рассказал, что однажды ему было неудобно снова обращаться за помощью к ставшему другом артисту, поэтому связался с Григорием Лепсом.

Кушанашвили попросил у исполнителя хита “Рюмка водки на столе” о деньгах, тот ответил отказом. “Бог поможет”, – процитировал Отар певца. Как ответил журналист, он сохранил тот ответ Лепса, правда, демонстрировать его публике по какой-то причине не стал.

Кстати, говоря о недавних отношениях Григория Лепса с 18-летней пассией, Отар Кушанашвили назвал этот роман пиаром, а также обратил внимание на то, что юная прелестница публично запела. “Плохо поставленный спектакль Брянского областного драматического театра”, – заключил светский обозреватель.


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