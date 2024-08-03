 

“Я улетел” – Буйнов принял спонтанное решение на фоне неблагоприятной ситуации

03.08.2024, 20:50, Разное
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В недавнем сообщении в популярной социальной сети Александр Буйнов отчитался перед подписчиками. Артист рассказал о принятом спонтанном решении покинуть Москву на некоторое время. “Я улетел”, – написал исполнитель хита “Горький мед”. Он сразу не стал информировать поклонников о том, где именно решил провести время, но зато не стал скрывать, что именно натолкнуло его на покупку авиабилета.

По словам Буйнова, его решение обусловлено неблагоприятной ситуацией с погодой в столице. Мол, в городе стало прохладно, как осенью. Да и дожди не прекращаются. Оставшееся лето 74-летняя знаменитость хочет провести под солнцем и немного позагорать. “Начинаю выходные с морского воздуха”, – отметил артист.

Буйнов пожелал такого же времяпровождения своим поклонникам. Он призвал их не забывать радовать себя путешествиями. Мол, в России столько красивых и удивительных мест, которые обязательно нужно посетить. В связи с этим певец поинтересовался, что его подписчики собираются прожить август.

Ранее Александр Буйнов рассказал, как он эпатировал публику. По словам певца, он надевал женские платья и даже купальник. Что заставляло артиста делать это, писали “Дни.ру”.


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