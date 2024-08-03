 

Изменившаяся Собчак сравнила свои несовершенства с фекалиями

03.08.2024, 20:50, Разное
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Ксения Собчак не раз говорила, что не считает себя красавицей. Столь смелое и уверенное заявление могло публику натолкнуть на мысль о том, что журналистка принимает себя такой, какая есть. Однако ее стремление использовать различные фильтры и маски при съемке коротких видео для соцсетей говорит, скорее, о ее комплексах.

В недавней публикации Ксения в очередной раз дала понять, что она недовольна своей внешностью. Беседуя с членами своей команды, Собчак узнала, что некоторые из них считают использование фильтров и масок чем-то постыдным. Журналистка была категорически не согласна с таким мнением. Она считает такие функции чрезвычайно полезными, ведь с их помощью можно скрывать несовершенства на лице, то есть представать перед публикой в некоторой степени изменившейся.

Спустя некоторое время, вероятно, после комментариев подписчиков Ксения Собчак выложила “честный” снимок – без какой-либо обработки. “Ну без фильтров – поры! Но если вам так нравится чужое несовершенство, мне хорошим людям *** (груб. – фекалии) вообще не жалко”, – с юмором написала 42-летняя знаменитость на свежей фотографии.


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