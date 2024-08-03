Мнение: США одёргивают Киев, украинцы против релокантов, европейцы не хотят отправлять войска на Украину

1. Вопреки мнению многих, США стараются избежать прямого военного конфликта с Россией. Американцам нужно, чтобы текущая прокси-война была колониальной по своей сути, чтобы градус противостояния не превышал определённого (невысокого для США) предела. Наши военные постоянно на связи со своими американскими коллегами — это не нравится тем, кто зарабатывает на войне, но это выгодно для России, так как является меньшим злом по сравнению с альтернативами. Цитирую Алексея Антонова (ссылка):



Наш министр обороны Белоусов поговорил с ихним министром обороны Остином (New York Times):

«Теперь, 12 июля, г-н Белоусов звонил, чтобы передать предупреждение […]: русские обнаружили украинскую тайную операцию против России, которая, по их мнению, имела благословение американцев. Знал ли Пентагон о заговоре, спросил Белоусов у Остина, и о том, что он может привести к обострению напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном?

Чиновники Пентагона были удивлены этим обвинением и не знали о каком-либо подобном заговоре […] Но что бы ни рассказал г-н Белоусов, по словам всех трех чиновников, это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, по сути, если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого.»

Всё это весьма и весьма замечательные новости, во всех отношениях.

С начала СВО министры обороны России и США, несмотря на то, что мы братские народы, разговаривали между собой всего 5 раз.

В переводе на человеческий ответ Вашингтона больше звучит как «Американцы когда узнали, [удивились] не на шутку».

Насколько мне известно, за подобные художества (типа учудить что-то непотребное без команды) госдеп США туземцев привык [бить], довольно больно, тапком. Независимо от. Так было и при Бушах, и при Обаме.

Особенно если американские чиновники приходят к выводу, что их именно хотели подставить. Потому, что это уже не про интересы Америки, а про личную [карьеру], а личную [карьеру] американские чиновники защищают довольно решительно.

Вероятно, Белоусов во время звонка поделился конкретикой, и Пентагону она не понравилось, и разговор сделали публичным, чтобы лучше дошло.

Ещё более вероятно, что в Киеве уже раздался звонок из Пентагона с предложением «убывать солдат по графику» и тихонько копить себе доллары на пенсию — придерживаться плана. И ничего террористического не выдумывать.

2. Киев продолжает по мере сил портить жизнь уехавшим из России иноагентам и кандидатам в иноагенты (ссылка):



Министерство иностранных дел (МИД) Украины выступило против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции. Соответствующее заявление украинское ведомство опубликовало в соцсети X.

Артистка сыграла главную роль в фильме «Тихая жизнь», который покажут на фестивале. МИД Украины назвал артистку бывшей сторонницей президента РФ Владимира Путина. «Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве считают, что актриса не должна появляться на красных дорожках, пока продолжается конфликт.

3. Европейцы воевать за Украину не хотят. Оно и неудивительно: если не считать Украину, то Евросоюз является главным пострадавшим от американской прокси-войны. Даже в самых антироссийски настроенных странах Евросоюза большинство выступает против отправки войск под русские бомбы (ссылка):

Большинство европейцев выступают против отправки своих военных в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям».

Согласно опросу, против отправки своих войск на Украину в Болгарии выступает 90 процентов населения, в Греции — 85 процентов, в Германии — 81 процент, в Италии — 80 процентов, в Швейцарии — 78 процентов, в Чехии — 72 процента, в Нидерландах — 70 процентов, в Польше, Франции и Испании — 69 процентов, в Эстонии — 67 процентов, в Великобритании — 66 процентов, в Португалии — 60 процентов и в Швеции — 54 процента.

Также большинство опрошенных в этих странах согласны с утверждением, что «Европе нужно надавить на Украину, чтобы она начала переговорный процесс с Россией о завершении конфликта».

При этом большинство жителей Болгарии, Греции и Италии отметили, что увеличение поставок военной помощи Украине ее союзниками является «плохой идеей».