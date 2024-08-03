От 29 рублей в день: провайдеры начали предлагать услугу «Ускорение YouTube»

Российские операторы связи и провайдеры, предоставляющие доступ к мобильному и стационарному интернету, начали предлагать услугу «Ускорение YouTube».

Её стоимость варьируется от 29 до 120 рублей в день.

Технические эксперты говорят, что достичь такого эффекта можно двумя способами: установить приоритет для трафика отдельных пользователей (их полоса связи с YouTube будет расширена по сравнению с теми, кто не купил услугу) или маршрутизировать их трафик иными путями, в том числе через Турцию.

– Тестирование показало, что ускорение YouTube эффективнее всего работает у мобильных провайдеров – покупатели платной услуги могут смотреть видео в качестве 1440p без задержек, – говорится в статье на одном из технических ресурсов. – У стационарных провайдеров услуга стоит дешевле, но и работает хуже – максимум можно рассчитывать на FullHD с 30 кадрами в секунду. У тех, кто не купил ускорение YouTube, дела обстоят ещё печальнее.

Большинство провайдеров указывают для новой услуги цену за день, однако купить её можно минимум на месяц. Кроме того, операторы связи не несут ответственности за возможную неработоспособность «ускорителя», вызванную внешними обстоятельствами непреодолимой силы, включая технические сбои или «иные проблемы».

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