“Согласился, не раздумывая” – объявивший о своем возвращении Ургант обратился к публике

Не так давно Иван Ургант объявил о своем возвращении к публике в образе своего альтер эго Гриши Урганта. Шоумена внесли в список артистов, которые должны выступить на благотворительном фестивале в Санкт-Петербурге. Но за несколько недель до концерта стало известно, что выступление 46-летней знаменитости отменено.

В связи с этим Иван Ургант обратился к поклонникам. Он рассказал, что с нетерпением ждал встречи с ними. “Меня пригласили выступить с гитарой и усами. Согласился не раздумывая”, – написал телеведущий в своем аккаунте в популярной социальной сети. Однако выступление сорвалось по независящим от него и организаторов причинам.

Ургант призвал народ, который уже приобрел билеты на фестиваль в надежде увидеть его выступление, не сдавать их, ведь вырученные денежные средства, как отметил шоумен, пойдут на благое дело – в фонд поддержки людей с аутизмом. Также он сообщил, что туда же перечислит полмиллиона рублей.

Напомним, Иван Ургант уже 2,5 года не появляется на телевидении после того, как съемки шоу “Вечерний Ургант” были приостановлены из-за изменения сетки вещания в связи с событиями февраля 2022-го. Шоумен не раз говорил о том, что надеется на возвращение к работе на ТВ. Отсутствие Ивана на экране связывают с его политическим заявлением, сделанным после начала всем известных событий.