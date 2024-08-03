Перечислены противопоказания к употреблению арбузов

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03.08.2024, 18:50, Разное
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При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и сахарном диабете следует осторожно относиться к арбузам. Это связано с высоким содержанием углеводов и возможностью усугубления симптомов болезней.

Для пациентов с хроническими заболеваниями или ограничениями почечной функции выбор питания должен согласовываться с врачом.

Чтобы избежать заражения при покупке нарезанных арбузов в магазинах, эксперты рекомендуют выбирать плоды с ярким рисунком, светлым пятном, без повреждений и трещин. Разрезанный арбуз также должен выглядеть свежим.

Дневная норма потребления арбуза составляет 700-800 г. Это связано с его высокой калорийностью. Употребление арбуза в качестве перекуса или десерта может быть оптимальным вариантом.

Арбузная диета не рекомендуется для долгосрочного применения. Однако допустимы разгрузочные дни с употреблением только арбузов.

Дыни следует выбирать по запаху, свидетельствующему о свежести и качестве продукта.

Несмотря на высокое содержание воды, арбуз содержит витамины С и А, полезные для иммунной системы и кожи. Его низкая калорийность и наличие клетчатки делают его подходящим для контроля веса.

Ликопин, антиоксидант в арбузе, может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, людям с проблемами почек необходимо консультироваться с врачом перед употреблением арбуза.


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