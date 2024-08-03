iPhone 16 Pro и Pro Max оснастили усовершенствованными аккумуляторами

Ожидается, что предстоящие iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат значительные улучшения в работе благодаря увеличенной емкости аккумуляторов. Утечки утверждают, что iPhone 16 Pro получит аккумулятор емкостью 3577 мАч, примерно на 10% больше, чем у своего предшественника. Флагманская модель iPhone 16 Pro Max будет оснащена аккумулятором емкостью 4676 мАч, что на 6% больше.

Увеличенная емкость аккумулятора, дополненная энергоэффективным процессором нового поколения Apple A18 Pro, должна значительно повысить автономность смартфонов.

Наряду с увеличенными аккумуляторами серия iPhone 16, как сообщается, получит кнопку захвата на правой грани, которая удобно запускает камеру и делает снимки. Смартфоны также будут оснащены аккумуляторами с металлическим корпусом, что повышает энергоэффективность и соответствует требованиям ЕС.

Кроме того, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат улучшенные функции зарядки. Мощность зарядного устройства увеличится с 27 до 40 Вт, а мощность беспроводной зарядки MagSafe — до 20 Вт.

Ожидается, что презентация серии iPhone 16 состоится в сентябре 2024 года. Эти смартфоны обещают стать самыми большими телефонами Apple за всю историю, с увеличенными дисплеями в 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.