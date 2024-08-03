 

Acemagic X1 с двойным экраном уже в продаже по цене свыше 75 тысяч рублей

03.08.2024, 18:50, Разное
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Компания Acemagic выпустила в продажу ноутбук X1 с двумя 14-дюймовыми дисплеями, каждый из которых обладает разрешением Full HD. Один из экранов установлен на шарнире, что позволяет использовать его рядом с основным или разворачивать во внешнюю сторону устройства.

За производительность ноутбука отвечает мощный процессор Intel Core i7-1255U с 10 ядрами. Устройство поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, располагает двумя слотами и может вмещать два SSD-накопителя 2280 емкостью до 2 ТБ.

Acemagic X1 оснащен двумя портами USB-C, модулем Wi-Fi 6 и сканером отпечатков пальцев для дополнительной защиты. Емкость аккумулятора не уточняется, но по заявлению производителя, она обеспечит до 8 часов автономной работы.

Стоимость базовой комплектации Acemagic X1 составляет 899 долларов (порядка 77 тысяч рублей) или 899 евро (примерно 83,4 тысячи рублей) в зависимости от региона. Ноутбук поступит в продажу в середине августа.


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