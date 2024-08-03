Мнение: Он что, дурак?

Когда Навальный вернулся в Россию в 2021 году, это вызвало просто вал недоумений, негодований и полного непонимания у россиян, причем в основном как раз у тех, кто ему сочувствовал. Чем хуже далее шли дела у Навального (арест, тюрьма, всё новые и новые сроки, ужесточение режима и т.д.), тем шире становилось это недоумение. Решение Навального всего лишь вернуться на Родину представлялось большинству настолько диким и ни с чем не сообразным, что люди просто отказывались в это верить. «Вернулся?! В Россию?? Сам, добровольно? Да он что – сумасшедший?» Похоже, версия о «сумасшедшем Навальном» стала в итоге едва ли не мейнстримом среди российских «интеллигентов», и поутихла только после его гибели.

И вот теперь нас, видимо, ждет второе издание тех же негодующих воплей. Илья Яшин, ближайший соратник Навального, успел уже несколько раз заявить, что он НЕ ХОТЕЛ быть высланным из тюрьмы, где он отбывал 7-летний срок, на Запад. На пресс-конференции после освобождения он, горячась, говорил, что яростно возражал тюремщикам, требовал ОСТАВИТЬ его в камере, а когда его перевезли в Лефортово, даже написал заявление на имя начальника Лефортовской тюрьмы, в котором заявил об отказе от «обмена» и своем отказе покидать Россию, ссылаясь при этом… на Конституцию! (а в Конституции, как ни странно, и впрямь есть соответствующая статья №61: «1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству»; впрочем, все знают, что в России Конституция – недействующий документ).

Вот так: Навальный приехал в РФ, чтобы его посадили здесь в тюрьму, а Яшин, будучи в России, до последнего отказывался покидать тюрьму, уже находясь в ней. Россияне, точнее, немногочисленный слой здешних интеллигентов, не в состоянии такого понять, поскольку, с их точки зрения, единственной целью жизни в России может быть только одна – поскорее Россию покинуть, и желательно навсегда. А если при этом еще и есть возможность приобрести некоторый капитал, почет и уважение в Европе и на Западе, то это просто СЧАСТЬЕ, а люди, которым такое выпало – счастливчики. «За это можно всё отдать!»

Отсюда вытекает печальный вывод и для Навального, и для Яшина: своим ЕСТЕСТВЕННЫМ (подчеркиваю) стремлением остаться в своей (?) стране они буквально плевали в душу… своей единственной целевой аудитории в России. По иронии судьбы их целевую аудиторию всегда составляли и составляют люди, которые ни в какую Россию не верят, а к ее народонаселению относятся со все хуже с каждым годом скрываемым презрением и брезгливым страхом.

«Есть у нас еще дома дела», – говорят одни. «Да полно, вас там просто убьют, и всё» – возражают другие.

Похоже, что те и другие правы.