Мнение «аналитика»: О дне и днище Парижа… Почему спортсменов тошнит от «гейлимпиады»?



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Не всем дано сделать из дерьма конфетку. У МОК и Макрона это совершенно точно не получилось. То, что началось, как унылое Г, потихоньку превращается в г***но самое настоящее. И напрасно глава МОК Томас Бах пытается неуклюжими шутками спасти ситуацию. Многих спортсменов, в прямом смысле, хлебнувших дерьма в Париже, уже тошнит. Тоже в прямом смысле.

Ну и день за днём организаторы Игр пробивают дно за дном.

Крупно не повезло триатлонистам. Их обманом запустили в Сену, заверив, что тамошняя вода каким-то чудом за ночь «очистилась». А в итоге многие нахлебались во время заплыва не только той самой кишечной палочки, из-за которой до самого последнего момента состязания были под вопросом, но и всем известной субстанции, в которой она встречается.

После состязаний, на которые поступило много жалоб, Томас Бах назвал результат «сенасационным». Скаламбурил, юморист фигов. А вот некоторым спортсменам было в этот момент совсем не до шуток. Их неудержимо рвало — и не на родину, а опять-таки в прямом, грубом и вульгарном смысле. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк». А казахская триатлонистка Екатерина Шабалина сообщила, что её начало тошнить после того, как она хлебнула речной водицы и вдобавок получила по голове.

Но с МОК — как с гуся вода.

Тем временем очередное дно пробито в женском боксе. Точнее, в «женском». Там в финальной битве за золото сойдутся два трансгендера — алжирский и тайваньский. По пути к финалу эти «недомужики» побили немало женщин, чем, наверное, страшно гордятся. Но, по сути, это ведь добивание бокса, нет?

С другой стороны, а ведь даже правильно, что россияне — чужие на этом празднике толерантности и коммерции?

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