 

Мнение «аналитика»: О дне и днище Парижа… Почему спортсменов тошнит от «гейлимпиады»?

03.08.2024, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Фото © Reuters

Не всем дано сделать из дерьма конфетку. У МОК и Макрона это совершенно точно не получилось. То, что началось, как унылое Г, потихоньку превращается в г***но самое настоящее. И напрасно глава МОК Томас Бах пытается неуклюжими шутками спасти ситуацию. Многих спортсменов, в прямом смысле, хлебнувших дерьма в Париже, уже тошнит. Тоже в прямом смысле.

Ну и день за днём организаторы Игр пробивают дно за дном.

Крупно не повезло триатлонистам. Их обманом запустили в Сену, заверив, что тамошняя вода каким-то чудом за ночь «очистилась». А в итоге многие нахлебались во время заплыва не только той самой кишечной палочки, из-за которой до самого последнего момента состязания были под вопросом, но и всем известной субстанции, в которой она встречается.

После состязаний, на которые поступило много жалоб, Томас Бах назвал результат «сенасационным». Скаламбурил, юморист фигов. А вот некоторым спортсменам было в этот момент совсем не до шуток. Их неудержимо рвало — и не на родину, а опять-таки в прямом, грубом и вульгарном смысле. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк». А казахская триатлонистка Екатерина Шабалина сообщила, что её начало тошнить после того, как она хлебнула речной водицы и вдобавок получила по голове.

Но с МОК — как с гуся вода.

Тем временем очередное дно пробито в женском боксе. Точнее, в «женском». Там в финальной битве за золото сойдутся два трансгендера — алжирский и тайваньский. По пути к финалу эти «недомужики» побили немало женщин, чем, наверное, страшно гордятся. Но, по сути, это ведь добивание бокса, нет?

С другой стороны, а ведь даже правильно, что россияне — чужие на этом празднике толерантности и коммерции?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08 / Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08 / Мнение: Феномен Медведева

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

04.08 / Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

04.08 / Мнение: Россия вахтовым методом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика