 

Власти Санкт-Петербурга решили вернуть площади Труда историческое название – Каторжный двор

03.08.2024, 17:33, Разное
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Власти Санкт-Петербурга согласились переименовать площадь Труда в Санкт-Петербурге в Каторжный двор – об этом объявил губернатор Александр Беглов.

На круглом столе, посвящённом возвращению исторических наименований городских топонимов, эксперты назвали это решение «исторически справедливым».

– Сперва мы планировали вернуться на один шаг назад, вновь назвать площадь Благовещенской. Но коллеги из профсоюзов напомнили: изначально это место называлось Каторжный двор. Ответственно подходя к исторической правде, мы не можем проигнорировать этот факт городской биографии. Если площадь называлась «Каторжный двор» – так тому и быть. Не нужно стыдиться этого гордого имени, – сказал губернатор.

Как напомнил Беглов, ранее в этом месте располагалась первая тюрьма Санкт-Петербурга. В неё направляли провинившихся рабочих, трудящихся на адмиралтейских предприятиях. Остальные места в остроге занимали особо опасные преступники – убийцы, разбойники, реже – воры.

– Мы хотим пойти до конца в восстановлении исторических смыслов, исторических контекстов – мы планируем вернуть в городское управление расположенный на площади Дворец труда и превратить его в элитную тюрьму для федеральных чиновников. Последние давно уже жалуются на переполненность колонии в Красной Поляне, а ведь судя по коррупционным делам, это всё только начало. Думаю, лично Пётр I одобрил бы такой подход к делу, – добавил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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