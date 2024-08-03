 

Дети от новой женщины – как 62-летний Том Круз собирается начать жизнь с чистого листа

03.08.2024, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После трех разводов и одиночества, актер решает сделать четвертую попытку построить семью. У него есть свои причины для этого: отношения с детьми от предыдущих браков, к сожалению, не сложились так, как ему хотелось бы. Старшие приемные дети, Изабелла и Коннор, которых он усыновил вместе с Николь Кидман, стали взрослыми и ведут свою жизнь, а младшая дочь Сури, рожденная от Кэти Холмс, также видится с отцом не так часто, как хотелось бы.

По информации инсайдеров, Круз устал от одиночества и активно ищет новую спутницу жизни. Он осознал, что ему необходимо не только создать крепкие отношения, но и обрести семью. Однако у Тома есть свои требования к будущей жене. Помимо личной совместимости, он хочет, чтобы его избранница была одобрена кураторами из церкви Сайентологии — религиозной организации, к которой актер принадлежит уже много лет. На данный момент ни одна из женщин, с которыми он встречался, не получила такого одобрения.

Последней надеждой Тома была Эльсина Хайрова, с которой у него завязались отношения в начале этого года. Однако их роман закончился в феврале. По одной из версий, разрыв произошел из-за того, что Эльсина, имеющая дочь от предыдущего брака, не хотела заводить больше детей. По другой версии, она просто не удовлетворила требования сайентологов. Несмотря на это, Круз не теряет надежды и продолжает поиски.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08 / Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08 / Мнение: Феномен Медведева

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

04.08 / Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

04.08 / Мнение: Россия вахтовым методом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика