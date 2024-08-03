Диетолог назвал диагнозы, которые проявляются тягой к сладкому

Диетолог Дмитрий Семирядов утверждает, что чрезмерная тяга к сладкому нередко указывает на определенные заболевания или нарушения в организме.

Среди распространенных факторов, провоцирующих желание съесть что-то сладкое, специалист отмечает привычное употребление сахара, воздействие продуктов с сахарозаменителями, стрессовые ситуации, недостаток сна и гормональные колебания.

Однако существуют и более серьезные причины усиленной тяги к сладкому:

Депрессия

Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы)

Дефицит витаминов и минералов (цинк, хром, железо, кальций, магний)

Нарушения в производстве инсулина и углеводном обмене

В случае депрессии чрезмерное употребление сахара может выступать попыткой самолечения, поскольку он повышает уровень серотонина, оказывающего антидепрессивный эффект.

При гипотиреозе организм испытывает нехватку энергии и стремится восполнить ее за счет быстро усваиваемых углеводов, содержащихся в сладких продуктах.

Недостаток витаминов и минералов также может приводить к тяге к сладкому, поскольку они участвуют в различных метаболических процессах, связанных с углеводным обменом.

В случае нарушений в производстве инсулина и углеводном обмене организм неправильно реагирует на поступление сахара в кровь, что может проявляться сильной тягой к сладкому.