Диетолог назвал диагнозы, которые проявляются тягой к сладкому
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Диетолог Дмитрий Семирядов утверждает, что чрезмерная тяга к сладкому нередко указывает на определенные заболевания или нарушения в организме.
Среди распространенных факторов, провоцирующих желание съесть что-то сладкое, специалист отмечает привычное употребление сахара, воздействие продуктов с сахарозаменителями, стрессовые ситуации, недостаток сна и гормональные колебания.
Однако существуют и более серьезные причины усиленной тяги к сладкому:
Депрессия
- Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы)
- Дефицит витаминов и минералов (цинк, хром, железо, кальций, магний)
- Нарушения в производстве инсулина и углеводном обмене
В случае депрессии чрезмерное употребление сахара может выступать попыткой самолечения, поскольку он повышает уровень серотонина, оказывающего антидепрессивный эффект.
При гипотиреозе организм испытывает нехватку энергии и стремится восполнить ее за счет быстро усваиваемых углеводов, содержащихся в сладких продуктах.
Недостаток витаминов и минералов также может приводить к тяге к сладкому, поскольку они участвуют в различных метаболических процессах, связанных с углеводным обменом.
В случае нарушений в производстве инсулина и углеводном обмене организм неправильно реагирует на поступление сахара в кровь, что может проявляться сильной тягой к сладкому.
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