Особенности iPhone 12 mini и SE 2 получают высокую оценку пользователей Apple

В недавнем опросе AnTuTu, посвященном удовлетворенности пользователей своими устройствами Apple, iPhone 12 mini и SE 2 стали лидерами среди смартфонов компании.

Айпад Про 10,5, выпущенный в 2017 году, занял первое место с показателем одобрения 96,63%. За ним следуют Айпад Air 4, Айпад Про 11 и iPhone 12 mini с впечатляющими результатами: 96,49%, 96,33% и 95,95% соответственно.

Несмотря на слабые продажи, iPhone 12 mini высоко ценится пользователями. Тем временем, iPhone SE 2, выпущенный в 2020 году, также завоевал популярность, набрав 95% положительных отзывов.

Среди планшетов, занявших высокие места в рейтинге, оказались: Айпад Про 12,9, Айпад Про 11, Айпад Про 3, Айпад Air 5 и Айпад mini 5.

Этот опрос является свидетельством того, что пользователи Apple высоко ценят компактные и доступные устройства, такие как iPhone 12 mini и SE 2, наряду с более мощными и универсальными моделями высшего класса.