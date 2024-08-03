Honor Magic V2 признан фаворитом в рейтинге удовлетворенности пользователей

Июльское исследование AnTuTu выявило неоспоримого победителя в категории удовлетворенности пользователей – складной смартфон Honor Magic V2. С впечатляющим результатом в 97,44% он возглавил рейтинг, обойдя своего предшественника, Honor Magic6 Ultimate, получившего оценку 97%.

Не отставая от лидера, на третьем месте расположился еще один складной смартфон – Vivo X Fold3 Pro с показателем 96,15%. Замыкая четверку лидеров, Samsung Galaxy S23 Ultra набрал 95,29%, а Oppo Find X7 Ultra – 94,39%.

На протяжении всего рейтинга преобладали китайские бренды, в том числе iQOO 12 Pro с 93,65% и Vivo X100S Pro с 93,33%. Аутсайдерами рейтинга стали Meizu 21 Pro с 92,97% и Samsung Galaxy W24 с 92,9%.

Важно отметить, что оценка удовлетворенности пользователей основана на отзывах владельцев, а не на тестах производительности смартфонов. Исследование проводилось среди пользователей Android-смартфонов в Китае с 1 по 31 августа.