«Ради Байдена» — FAZ указывает, что именно доверительные отношения Шольца с американским президентом сделали обмен возможным

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Переговоры об обмене заключёнными между Россией и Западом шли с 2022 года и упирались в нежелание Берлина выдавать Вадима Красикова. Frankfurter Allgemeine сообщает, что только благодаря очень тесному партнёрству Байдена и Шольца обмен стал возможен. Немецкий канцлер взял на себя большой политический риск, пойдя на обмен. Ему пришлось провести большую работу, чтобы сломить сопротивление политического Берлина.



AP

Обмен заключёнными между Россией и Западом стал возможен только благодаря особенно близким отношениям президента США и канцлера Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. В Берлине у многих были сомнения относительно необходимости такого обмена, особенно со стороны главы МИД ФРГ — Анналены Бербок. Главный дипломат Германии не была уверена в необходимости обмена Вадима Красикова.

Переговоры об обмене начались ещё в 2022 году, и Бербок тогда задавалась вопросом: «какой образ создаёт правовое государство, когда выдаёт на обмен осуждённого убийцу?». Также и в ведомстве только что избранного федерального канцлера вели себя «сдержано» и ограничивались консультациями с американцами на уровне советников. Но именно «сопротивление Бербок способствовало тому, что поначалу прогресс был незначительным».

Перелом в позиции Берлина случился в конце 2023 — начале 2024, когда в качестве кандидата на обмен был назван Алексей Навальный. Frankfurter Allgemeine указывает, что Шольц в телефонном разговоре с Байденом в январе 2024 года пообещал изучить возможность обмена: «ради тебя я попробую». И к началу февраля с Москвой был согласован список, включавший Навального. Обмен не состоялся из-за внезапной смерти последнего, и потребовалось время для утверждения нового списка.

Тем не менее даже после этого в Берлине оставались сомнения и опасались нового повода для атаки на Шольца со стороны оппозиции. «Аплодисменты Вашингтона — это одно, но какова будет реакция в Германии?». Немецкая газета пишет, что канцлер ради партнёрских отношений с Байденом попытался заранее сгладить все острые углы, в частности, провёл переговоры с лидером оппозиции в бундестаге — лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом. Получил от него согласия на обмен и разрешение публично озвучить, что Мерц не был против.

Газета отмечает, что благодаря действиям Шольца критика на обмен в Германии осталась «ограниченной». В оппозиционной ХДС заявляют, что «понимают, что Берлин не хотел отказать в солидарности Вашингтону» и добавляют, что «возможно, правительство под руководством ХДС/ХСС приняло бы такое же решение». Внутри коалиции тоже предпочитают подчёркивать единство в решении, даже скептически настроенные к обмену «зелёные» оправдывают канцлера.

Встречая выданных из РФ заключённых, Шольц подчеркнул, что обмен «стал возможным только благодаря тесному и доверительному трансатлантическому сотрудничеству». Кроме соображений гуманизма и обязательств Берлина перед своими пятью гражданами, находившимися под арестом в России, немецким канцлером также двигала «солидарность с США».