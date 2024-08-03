 

Сельским почтальонам разрешат продавать самогон

03.08.2024, 15:33, Разное
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Министерство труда и социальной политики предложило новую инициативу, направленную на повышение престижности профессии сельского почтальона.

Ввиду ограниченности бюджета «Почта России» предложила не увеличивать ставки и премии сотрудникам, а предоставить им дополнительные возможности заработка. Учитывая приверженность сельских жителей к потреблению крепких напитков, не облагаемых акцизом, почтальонам разрешат реализовать такую продукцию, называемую в простонародье самогоном.

– Это повысит престиж профессиии почтальона и поможет решить демографические проблемы на селе. Закон сейчас запрещает реализацию этой категории спиртных напитков, но для сельской местности мы считаем необходимым сделать исключение, – заявил замминистра труда Павел Копатько.

Помимо освобождения от ответственности за реализацию несертифицируемого алкоголя, его продажу освободят от налогообложения, но только при условии, что продавец работает в штате «Почты России», а его рабочее место находится в сельской местности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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