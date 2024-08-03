Samsung столкнулся с критикой из-за подражания Apple

Глава Samsung Electronics Ли Джэ Ён выступил с критикой мобильного подразделения компании за чрезмерное сходство дизайна Galaxy Watch Ultra и Galaxy Buds 3 с продуктами Apple. Источник сообщает, что председатель приказал пересмотреть планы подразделения в связи с обвинениями в копировании элементов дизайна Apple.

Заметные сходства были обнаружены с беспроводными наушниками AirPods и AirPods Pro, а также с Apple Watch Ultra. Источники сообщают о принятых мерах в отношении отдельных сотрудников мобильного подразделения, включая главу Samsung MX Тэ Мун Ро.

Конфликт в компании обострился после обвинений в плагиате и проблем с качеством сборки наушников Galaxy Buds 3 и часов Galaxy Watch 7. На пресс-конференции журналисты подчеркнули сходство новых продуктов Samsung с аналогами Apple.

Отсутствие оригинальности в дизайне вызвало разочарование у преданных поклонников Samsung, которые сочли, что продукты бренда утратили свою уникальность. Проблемы с качеством сборки Galaxy Buds 3 Pro, выражающиеся в неравномерных зазорах и хрупких амбушюрах, усугубили ситуацию.