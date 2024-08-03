 

Samsung столкнулся с критикой из-за подражания Apple

03.08.2024, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Samsung Electronics Ли Джэ Ён выступил с критикой мобильного подразделения компании за чрезмерное сходство дизайна Galaxy Watch Ultra и Galaxy Buds 3 с продуктами Apple. Источник сообщает, что председатель приказал пересмотреть планы подразделения в связи с обвинениями в копировании элементов дизайна Apple.

Заметные сходства были обнаружены с беспроводными наушниками AirPods и AirPods Pro, а также с Apple Watch Ultra. Источники сообщают о принятых мерах в отношении отдельных сотрудников мобильного подразделения, включая главу Samsung MX Тэ Мун Ро.

Конфликт в компании обострился после обвинений в плагиате и проблем с качеством сборки наушников Galaxy Buds 3 и часов Galaxy Watch 7. На пресс-конференции журналисты подчеркнули сходство новых продуктов Samsung с аналогами Apple.

Отсутствие оригинальности в дизайне вызвало разочарование у преданных поклонников Samsung, которые сочли, что продукты бренда утратили свою уникальность. Проблемы с качеством сборки Galaxy Buds 3 Pro, выражающиеся в неравномерных зазорах и хрупких амбушюрах, усугубили ситуацию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08 / Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08 / Мнение: Феномен Медведева

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

04.08 / Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

04.08 / Мнение: Россия вахтовым методом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика