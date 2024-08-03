Индонезия закрывает доступ к DuckDuckGo

Индонезийское Министерство связи блокирует поисковую систему DuckDuckGo за выдачу порнографических материалов и запрещенного в стране контента онлайн-казино.

Власти придерживаются строгих законов о непристойном контенте в интернете, что привело к предыдущим блокировкам Reddit и Vimeo. Представитель министерства сообщил, что жалобы на азартные игры и порнографию послужили основанием для закрытия DuckDuckGo.

В последние месяцы Индонезия усилила борьбу с сайтами онлайн-казино, заблокировав несколько таких сервисов. Несмотря на запреты, в прошлом году около 3 миллионов индонезийцев посетили онлайн-казино, потратив на азартные игры 20 миллиардов долларов (1,5% ВВП).

Интересно, что Google продолжает работать в Индонезии. Это может указывать на эффективность методов цензуры Google в стране или на то, что власти не стали блокировать самый популярный поисковик в мире.