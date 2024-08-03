 

Индонезия закрывает доступ к DuckDuckGo

03.08.2024, 15:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Индонезийское Министерство связи блокирует поисковую систему DuckDuckGo за выдачу порнографических материалов и запрещенного в стране контента онлайн-казино.

Власти придерживаются строгих законов о непристойном контенте в интернете, что привело к предыдущим блокировкам Reddit и Vimeo. Представитель министерства сообщил, что жалобы на азартные игры и порнографию послужили основанием для закрытия DuckDuckGo.

В последние месяцы Индонезия усилила борьбу с сайтами онлайн-казино, заблокировав несколько таких сервисов. Несмотря на запреты, в прошлом году около 3 миллионов индонезийцев посетили онлайн-казино, потратив на азартные игры 20 миллиардов долларов (1,5% ВВП).

Интересно, что Google продолжает работать в Индонезии. Это может указывать на эффективность методов цензуры Google в стране или на то, что власти не стали блокировать самый популярный поисковик в мире.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08 / Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08 / Мнение: Феномен Медведева

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

04.08 / Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

04.08 / Мнение: Россия вахтовым методом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика