WhatsApp внедряет голосовой чат с искусственным интеллектом на iPhone

В бета-версии WhatsApp для iPhone появилось революционное новшество – голосовой чат с интеллектуальной нейросетью Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Искусственный интеллект под названием Llama 3.1 предоставляет пользователям возможность общаться путем голосового или текстового набора.

Эта функция, обнаруженная в бета-версии 24.16.10.70, доступной в TestFlight, позволяет пользователям взаимодействовать с Meta AI с помощью голоса, получая ответы в форме текста или речи. В будущем Meta AI сможет самостоятельно генерировать голосовой ответ, а пользователи получат возможность выбора нескольких вариантов голоса для искусственного интеллекта.

Интеграция голосовых чатов с нейросетью Meta AI призвана облегчить передачу сложных данных или запросов с помощью голосовых команд. Кроме того, это упрощает взаимодействие с искусственным интеллектом в ситуациях, когда набор текста неудобен или невозможен.

Пользователям рекомендуется не использовать голосовой режим, если они обеспокоены конфиденциальностью. Индикатор активности микрофона обеспечит дополнительную защиту. Голосовой чат Meta AI все еще находится в стадии тестирования, поэтому дата его официального запуска остается неизвестной.