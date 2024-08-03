 

Измотанный отношениями принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон по телефонному звонку

03.08.2024, 13:55, Разное
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Однако спустя пять лет, в 2007 году, их отношения столкнулись с кризисом. Уильям, будучи наследником престола, почувствовал необходимость в личном пространстве и, как сообщает королевский биограф Роберт Джобсон, принял решение разорвать связь с Кейт. Это произошло в виде телефонного разговора, который стал настоящим “разрушительным ударом” для Кэтрин.

“Это был трудный момент для Кэтрин, которая чувствовала себя разбитой из-за того, что ее бросили по телефону”, — отмечает Джобсон в своей книге о Миддлтон. Вместо того чтобы пытаться уговорить Уильяма изменить решение, Кейт проявила силу характера и решительность: она уехала с матерью в Дублин, чтобы отвлечься от переживаний и восстановить свои силы.

Тем временем Уильям, освободившись от отношений, решил отпраздновать свою новый статус холостяка. Он устроил вечеринку в одном из лондонских баров, где с друзьями весело отмечал свою независимость. В то же время Кейт тоже не оставалась в стороне: она начала посещать ночные клубы и даже завела отношения с богатым судовладельцем сэром Генри Ропнером. Однако, несмотря на внешнюю уверенность и новые знакомства, принц вскоре начал осознавать, что потерял нечто важное.

Кульминацией их истории стала костюмированная вечеринка, на которую Кейт пришла в смелом костюме медсестры. Это событие стало поворотным моментом: увидев Кейт, Уильям не смог устоять. Он направился к ней, и во время танцев между ними вновь возникла искра. В тот вечер они помирились и скрепили свой новый союз поцелуем, который стал символом их возвращения друг к другу.

По словам Джобсона, именно во время романтического отпуска на Сейшелах принц Уильям сделал Кейт предложение руки и сердца. Этот шаг стал не только подтверждением их любви, но и свидетельством того, что даже самые трудные моменты могут привести к укреплению отношений. В итоге пара преодолела все преграды и теперь является примером крепкой семьи, воспитывающей троих детей.


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