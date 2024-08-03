В России подорожали iPhone 14 и iPhone 15

В преддверии выхода новых моделей iPhone в августе в РФ цены на большинство существующих устройств резко выросли. Рост коснулся iPhone 14 (базовая 128 ГБ), iPhone 14 Plus (все модификации), iPhone 14 Pro Max (128 ГБ), iPhone 15 (128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ), iPhone 15 Plus (512 ГБ), все варианты iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (256 ГБ и 1 ТБ).

Исключениями стали лишь несколько моделей: iPhone 14 на 256 ГБ и 512 ГБ, iPhone 15 Plus на 256 ГБ и iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ. Эти устройства подешевели на 1 000, 3 100, 6 500 и 4 000 рублей соответственно.

На фоне общего роста цен некоторые модели остаются привлекательными. Так, iPhone 15 на 128 ГБ и iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ все еще доступны для приобретения.

Эксперты считают, что в преддверии выхода iPhone 16 осенью цены на прошлогодние модели iPhone могут再次 снизиться. Кроме того, ожидается, что новые iPhone будут оснащены более мощными металлическими аккумуляторами.