Microsoft призывает срочно обновить Windows для обеспечения безопасности

Технологический гигант Microsoft настоятельно рекомендует пользователям обновить свои компьютеры до Windows 10 или 11 для улучшения безопасности и доступа к новым функциям. Недавнее обновление под названием KB5001716 предназначено для компонентов Центра обновления Windows.

Это обновление обновляет компоненты Центра обновления Windows, обеспечивая автоматическую загрузку и установку патчей безопасности и улучшений для пользователей Windows 10 и 11. Обновление становится особенно актуальным для тех, чья текущая версия операционной системы приближается к концу срока поддержки или уже вышла из него.

Установка KB5001716 может привести к отображению уведомлений о возможных проблемах, которые могут помешать Центру обновления Windows защищать компьютер. Эти уведомления могут предупреждать об устаревших версиях Windows, несоответствии минимальным требованиям к системе или других проблемах, которые влияют на безопасность и работоспособность устройства.

Уведомления будут отображаться в различных режимах Windows, включая полноэкранный, игровой, тихий час и помощь с фокусировкой. Microsoft подчеркнула важность обновления операционной системы до последней поддерживаемой версии для обеспечения безопасности и доступа к новым функциям.