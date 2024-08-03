Названы заболевания, на которые указывает постоянная усталость

Отсутствие бодрости и избыточная хроническая усталость могут быть предвестниками серьезных заболеваний. Врач Елена Козловская настоятельно рекомендует при подобных симптомах посетить терапевта для консультации и возможного обследования.

Она утверждает, что подобная слабость может быть связана с болезнями сердца, гепатитом или диабетом. К примеру, при сердечной недостаточности нарушается правильная циркуляция кислорода, что приводит к затруднению даже при выполнении простых действий. Воспаление печени ухудшает ее функцию фильтрации, вызывая накопление токсичных веществ, негативно влияющих на организм и провоцирующих потерю энергии. Диабет также провоцирует это состояние из-за нарушения доставки сахара в клетки.

Кроме того, постоянная усталость может свидетельствовать об анемии, особенно вызванной дефицитом железа, а также о гипотиреозе – заболевании щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы регулируют метаболизм, и их недостаток приводит к слабости, набору веса и ощущению холода.