В Тамбове задержали школьного учителя, который давал детям читать «Приключения Чиполлино»

В Тамбове разоблачили школьного учителя литературы, который давал детям читать книгу «Приключения Чиполлино», внесённую в реестр экстремистских материалов.

Следствие считает, что злоумышленник пытался сформировать у несовершеннолетних отрицательное отношение к государственному строю и конституционному порядку.

28-летний Михаил Тулин преподавал литературу и историю в школе №52 с 2021 года. Никаких серьёзных претензий к нему ранее не возникало, однако в феврале 2024 года ученик 7 «б» класса П*вел Кузн*цов (личные данные несовершеннолетнего скрыты из соображений его безопасности) пожаловался на педагога директору – он сказал, что Тулин заставляет их читать книги, не предусмотренные программой.

– Суть претензии была вообще в том, что на уроках литературы надо читать, хотя можно посмотреть короткий пересказ в TikTok. А если там пересказа нет, то и книга, по выражению юноши, «кринж для дедов», – рассказывает директор школы. – Конечно, я его даже слушать не стала, никто не стал. Но П*ша оказался настойчивым мальчиком, активистом, он стал писать в департамент образования, в органы.

Поначалу от школьника отмахивались, однако кто-то всё же поинтересовался, какие книги его заставляют читать на литературе. Как оказалось, молодой учитель не только не следовал программе, но и распространял среди детей «творчество» писателя-экстремиста Джанни Родари. После этого его сначала отстранили от занятий, а затем допросили и задержали.

– Для экстремистов наше подрастающее поколение – одна из важнейших целей, – рассказывает завуч школы Галина Бородюк. – Через запрещённую литературу они пытаются воспитать детей противниками традиционных ценностей, пытаются уничтожить в них базовые понятия – справедливость, неравнодушие, честность, безропотность, заботу о близких.

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