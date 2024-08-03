 

В Тамбове задержали школьного учителя, который давал детям читать «Приключения Чиполлино»

03.08.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Тамбове разоблачили школьного учителя литературы, который давал детям читать книгу «Приключения Чиполлино», внесённую в реестр экстремистских материалов.

Следствие считает, что злоумышленник пытался сформировать у несовершеннолетних отрицательное отношение к государственному строю и конституционному порядку.

28-летний Михаил Тулин преподавал литературу и историю в школе №52 с 2021 года. Никаких серьёзных претензий к нему ранее не возникало, однако в феврале 2024 года ученик 7 «б» класса П*вел Кузн*цов (личные данные несовершеннолетнего скрыты из соображений его безопасности) пожаловался на педагога директору – он сказал, что Тулин заставляет их читать книги, не предусмотренные программой.

– Суть претензии была вообще в том, что на уроках литературы надо читать, хотя можно посмотреть короткий пересказ в TikTok. А если там пересказа нет, то и книга, по выражению юноши, «кринж для дедов», – рассказывает директор школы. – Конечно, я его даже слушать не стала, никто не стал. Но П*ша оказался настойчивым мальчиком, активистом, он стал писать в департамент образования, в органы.

Поначалу от школьника отмахивались, однако кто-то всё же поинтересовался, какие книги его заставляют читать на литературе. Как оказалось, молодой учитель не только не следовал программе, но и распространял среди детей «творчество» писателя-экстремиста Джанни Родари. После этого его сначала отстранили от занятий, а затем допросили и задержали.

– Для экстремистов наше подрастающее поколение – одна из важнейших целей, – рассказывает завуч школы Галина Бородюк. – Через запрещённую литературу они пытаются воспитать детей противниками традиционных ценностей, пытаются уничтожить в них базовые понятия – справедливость, неравнодушие, честность, безропотность, заботу о близких.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08 / Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08 / Мнение: Феномен Медведева

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

04.08 / Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

04.08 / Мнение: Россия вахтовым методом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика