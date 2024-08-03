 

Израиль и США опасаются непредсказуемого ответного удара со стороны Ирана

03.08.2024, 12:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Тель-Авив и Вашингтон предполагают, что Иран отомстит Израилю за убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы» уже в эти выходные. Особое беспокойство у союзников вызывает то, что, в отличие от апрельской атаки, Тегеран совершенно не раскрывает своих планов, но его представители обещают «быстрый и жёсткий» ответ, пишет The Wall Street Journal.


AP

Израиль и США ожидают «непредсказуемый ответный удар» Ирана по еврейскому государству за убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы» уже в эти выходные. Тель-Авив привёл свою армию в состояние повышенной готовности, а Вашингтон занялся подготовкой собственных военных ресурсов и региональных партнёров к отражению ещё одной атаки, которая, как опасаются некоторые, может оказаться масштабнее и сложнее, чем апрельское нападение, пишет The Wall Street Journal.

Во время прошлой атаки Тегеран выпустил более 300 беспилотников и ракет по территории Израиля, но только после того, как заранее предупредил о своих планах через дипломатические каналы. На этот раз Тель-Авив и его союзники действуют в вакууме, отмечается в статье.

Американские и арабские дипломаты, которые стремятся снизить напряжённость, встречают «гневное молчание» со стороны Ирана и «Хезболлы». Отсутствие информации подталкивает регион к одному из самых опасных моментов с начала войны в Газе, считает издание.

Иранский дипломат, знакомый с вопросом, заявил WSJ, что попытки различных стран убедить Тегеран не обострять ситуацию были и будут бесплодными, учитывая недавние атаки Израиля. «Нет смысла. Израиль перешел все красные линии. Наш ответ будет быстрым и жёстким», — подчеркнул чиновник.


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