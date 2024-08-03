 

Губернатор Подмосковья заявил о шестикратном росте производства сыра за 10 лет

03.08.2024, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр сельского хозяйства России Оксана Лут осмотрели ярмарку и обсудили с фермерами актуальные вопросы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья.

Среди обсужденных Воробьевым и Лут тем оказались реализация продукции, подготовка кадров, развитие агротуризма, маркировка продуктов и налогообложение Особое внимание было уделено переводу сельскохозяйственных земель в другие категории.

«Фермеры для нас – люди особенные, они играют заметную роль в небольших территориях, поселках, деревнях. С 2014 года фермеры нарастили производство в 6 раз: с 500 тонн до 3 тысяч тонн сыра в год. Сегодня каждый 5-й килограмм в стране – из Московской области. Мы с 2021 года удерживаем первое место в России», – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, десять лет в Подмосковье ежегодно вводится в оборот от 20 до 40 тысяч гектаров залежных земель, добавил глава региона. В прошлом году аграриям предоставили более 8 тысяч гектаров земли. При этом перевод сельхозземель в другие категории станет дороже, и эти средства направят на развитие сельского хозяйства.

Воробьёв также напомнил о введении нулевой ставки по единому сельхозналогу, которая будет действовать до 2026 года. В прошлом году этой льготой воспользовались 300 хозяйств, включая 180 фермеров, что способствовало увеличению производства молока, картофеля, яиц, масличных и зерновых культур.

На встрече обсуждался новый закон о сбыте фермерской продукции, включающий инструмент «агроагрегатор», который упростит процесс продажи товаров и конкретизирует понятие «фермерская продукция».

Фестиваль в этом году собрал 280 участников из 51 региона России, Беларуси и Казахстана. Впервые на мероприятии проведут Сырный чемпионат России, где профессиональные сыровары будут соревноваться за звание лучшего в стране.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что фестиваль демонстрирует многогранность российской фермерской продукции. Она подчеркнула значительное развитие фермерских сыроварен в России за последние 10 лет, особенно после введения продовольственного эмбарго.

«Помню, многие переживали, когда вводился запрет на поставки продукции из недружественных стран. Но уже через некоторое время у нас начался подъем – сначала это были большие предприятия, а потом стало появляться много небольших фермерских сыроварен, сейчас их уже больше тысячи в стране», – сказала Оксана Лут.

Фестиваль продлится до 4 августа. В прошлом году он привлек более 116 тысяч посетителей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / “Есть шанс”: Иван Ургант вернется на ТВ только при одном условии

04.08 / Полиция Великобритании примет «максимально жёсткие» меры против участников антимигрантских протестов

04.08 / Джей Ди Вэнс не боится критиковать внешнюю политику США — в Вашингтоне за такое ненавидят

04.08 / Трамп (якобы) поздравил Путина с «великолепной сделкой» по обмену заключёнными

04.08 / Генерал Кин – Америка не та, что прежде, а враги не дремлют

04.08 / Американский генерал – при Байдене США не готовы противостоять России и Китаю

04.08 / Французский полковник – корабли на Кубе говорят о возвращении России в качестве соперника США

04.08 / Как ортодонтия может помочь при хронической усталости и недосыпе

03.08 / “Бог поможет”: Лепс отказался давать деньги обратившемуся к нему Кушанашвили

03.08 / «Ради Байдена» — FAZ указывает, что именно доверительные отношения Шольца с американским президентом сделали обмен возможным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика