 

Минюст США подал в суд против TikTok за нарушение детского конфиденциальности

03.08.2024, 11:55, Разное
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Министерство юстиции США возбудило дело против TikTok из-за незаконного сбора личной информации детей младше 13 лет. По данным властей США, платформа злоупотребляла упущением в законодательстве, регистрируя пользователей младше установленного возраста, и даже в так называемом “детском режиме” собирала их персональные данные. Источники сообщают, что сотрудники TikTok поверхностно проверяли учетные записи, тратя на это всего пять-семь секунд.

Ранее Министерство юстиции обратилось в федеральный суд с ходатайством о запрете попыток TikTok оспорить закон, ограничивающий работу приложения на территории страны. Согласно поданному в Апелляционный суд США в округе Колумбия документу, TikTok и его материнская компания ByteDance могут собирать через веб-сервис Lark конфиденциальную информацию о пользователях, включая их взгляды на такие острые вопросы, как контроль над вооружением, аборты и религия.

Недавний инцидент массового отравления в штаб-квартире TikTok привлек внимание общественности.


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