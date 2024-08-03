Инфекционисты не подтверждают, что ротавирусом можно заболеть в море

Инфекционисты опровергают возможность заражения ротавирусом при купании в морской воде. Несмотря на свой тревожный вид, Черное море не несет угрозы инфицирования этим опасным вирусом.

Ротавирус — это фекально-оральный возбудитель, распространяющийся через загрязненную воду, пищевые продукты и контакты с немытыми руками. Даже если каким-то образом вирус попадает в море, его концентрация слишком мала, чтобы вызвать инфекцию.

Риск заражения возникает в антисанитарных местах: туалетах, стоячих бассейнах и при употреблении испорченных продуктов. Вода в море не имеет достаточной концентрации вируса, чтобы вызвать заболевание.

Симптомы ротавирусной инфекции напоминают пищевое отравление. Диарея и рвота не приносят облегчения, а температура может подниматься до 39 градусов. В редких случаях заражение ротавирусом может привести к летальному исходу.