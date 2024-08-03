 

Роскомнадзор оштрафовал YouTube на 2 млн рублей за массовый сбой в воспроизведении видеороликов

03.08.2024, 11:33, Разное
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Перебои в работе YouTube наблюдаются в разных регионах России уже около недели. Однако самый масштабный сбой произошёл в четверг, 1 августа.

В сетях большинства интернет-провайдеров ролики постоянно прерываются при использовании даже самого низкого разрешения. В первой половине дня онлайн-приёмные российских госорганов получили порядка миллиона жалоб пользователей на плохую работу видеосервиса.

– Больше всех, конечно, пострадали родители маленьких детей. Ребёнку ведь не объяснишь, что деградация YouTube – это вынужденный шаг, направленный не против него, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может нарушать и игнорировать! Ребёнок требует свои мультики, а они не грузятся! – возмутился глава Роскомнадзора Андрей Липов.

На адрес, где ранее располагался российский офис Google, направлен административный протокол и постановление о штрафе в 2 млн рублей. В случае, если ритмичная работа YouTube не восстановится в течение недели, штраф будет удвоен, а затем должностные лица компании могут быть привлечены к уголовной ответственности и объявлены в международный розыск по каналам Интерпола. Также Роскомнадзор обещает взыскать с виновных моральный ущерб, нанесённый российским зрителям и владельцам каналов YouTube.

Телеком-аналитик Михаил Климарёв полагает, что в ближайшее время российские власти могут предъявить претензии компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) за то, что ряд её сервисов недоступны без VPN.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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