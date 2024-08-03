 

Рупор кремлевской пропаганды: США заморозили помощь Грузии

03.08.2024, 10:40, Разное
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О приостановке финансовой помощи США Грузии

На днях Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил (https://www.reuters.com/world/us-pause-95-million-assistance-georgian-government-blinken-says-2024-07-31/), что американские власти замораживают предоставление финансовой помощи Грузии на сумму $95 млн из-за принятого закона об иностранных агентах.

Блинкен обвиняет власти Грузии в «антидемократических и неверных заявлениях, которые несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО».

Но что такое $95 млн для Грузии? Например, за январь-апрель Грузия экспортировала (https://tass.ru/ekonomika/20848769) только в одну РФ на более чем $230 млн.

Все эти западные единовременные транши — обычная взятка любому подконтрольному правительству. Теперь же взятку не дают за «плохое поведение».

Однако Блинкен добавил, что в Вашингтоне продолжат оказывать помощь НКО, «которые приносят пользу народу Грузии путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития», то есть на деле укреплению влияния США и антироссийской риторики.

Судя по всему, заявление Блинкена связано с итогами недавнего визита (https://t.me/pezdicide/3590) его зама Узры Зеи в Грузию, которая как раз общалась представителями подконтрольных СМИ и НКО.

Зея тоже говорила, что в Вашингтоне продолжат поддерживать грузинские НКО и СМИ, которые получают американское финансирование.

Ставка на поддержку прозападных медиа и организаций — традиционный инструмент американцев для накачки общества. Тем более на кону парламентские выборы в октябре, к которым явно готовят антиправительственные протесты. Очевидно, в Вашингтоне сейчас делают ставку именно на новый «майдан» в Грузии.

https://t.me/rybar/62375 – цинк

PS. Очевидно, что США будут стремиться поменять власть в Грузии до конца года. Это будет комплекс внешних мер воздействия (не исключая убийства Кобахидзе и Иванишвили) и уличных беспорядков, в расчете, что власть "Грузинской мечты" надломится и режим в Тбилиси снова будет поставлен под полный контроль + другим фрондерам покажут, что бывает с теми, кто идет против воли Вашингтона. Поэтому перед режимом Кобахидзе стоит действительно серьезный вызов по удержанию власти. В случае поражения, нынешним руководителям Грузии не поздоровится, так что для них вопрос победы на выборах и купирования попыток госпереворота является вопросом политического, да и личного, выживания. Посмотрим, как у них это получится.

Источник: Colonel Cassad


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