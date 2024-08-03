Врачи рассказали, как распознать симптомы оторвавшегося тромба

Тромбы, которые представляют наибольшую угрозу, – это свободные, не прикрепленные к стенкам венного сосуда. Из-за своей нестабильности такие тромбы особенно склонны к отрыву, что может привести к серьезным последствиям.

Оторвавшийся тромб способен закупорить артерию жизненно важного органа, такого как сердце или легкие. Это состояние, известное как эмболия, представляет собой смертельную опасность.

Симптомы оторвавшегося тромба включают внезапную одышку, усиливающуюся при нагрузке. Также наблюдается ощутимая нехватка воздуха, боли в груди при вдохе и возможное присутствие крови в мокроте.

Тромбоз обычно поражает вены в ногах, особенно глубокие. При тромбозе глубоких вен проявляются характерные распирающие боли в голени, усиливающиеся при ходьбе и стихающие в состоянии покоя. Может возникнуть отек одной ноги, а также повышение температуры.

Поверхностный тромбоз проявляется болезненностью, покраснением кожи над пострадавшей веной и отечностью этой области.

При появлении любых из вышеперечисленных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Важно понимать, что своевременная диагностика и лечение тромбоза могут спасти жизнь и сохранить здоровье.