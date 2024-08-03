Ухудшение подвижности суставов может сигнализировать о проблемах печени

Внезапное появление боли и ограниченности движений в суставах может быть симптомом нарушения функции печени. Андрей Галкин, врач-остеопат, отметил, что это часто связано с холестазом, состоянием, при котором наблюдается застой желчи.

Холестаз препятствует выведению токсинов и усвоению витаминов, что ослабляет иммунитет, делая организм восприимчивым к инфекциям. Эти инфекции могут негативно влиять на суставы.

Для предотвращения таких проблем Галкин рекомендует нормализовать желчеотток и оздоровить печень. Способы достижения этого должен определять лечащий врач в зависимости от состояния пациента и тяжести нарушения.

В качестве универсальной меры Галкин советует скорректировать питание. В рацион следует включать продукты, улучшающие желчеотток, такие как вода, цитрусовые, оливковое масло, рыбий жир, семена и орехи.

Кроме того, для здоровья суставов необходимы регулярные физические нагрузки.