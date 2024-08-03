 

Врач Уланкина: Симптомы рака яичников маскируются под эмоциональное выгорание

03.08.2024, 10:10, Разное
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Гинеколог Ольга Уланкина предупреждает, что симптомы рака яичников на ранней стадии могут напоминать общее недомогание или стресс. Женщины часто списывают такие проявления на усталость, перегрузку или недостаток сна.

Врач отмечает, что с ростом опухоли могут возникнуть вздутие и тянущая боль в животе, подобная той, что бывает во время менструации. При появлении подобных признаков следует немедленно обратиться к врачу для обследования.

Уланкина подчеркивает, что рак яичников чаще встречается у женщин старше 60 лет, однако может поражать и в более молодом возрасте. Факторами риска являются раннее начало менструации, отсутствие беременности, ожирение, курение и длительная гормональная терапия.


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