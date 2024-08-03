 

Из катакомб Белого дома пропали мощи святого Байдена

03.08.2024, 9:33, Разное
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В ночь на 2 августа тысячи обездоленных и нищих граждан бывших США выползли из своих смердящих подземелий и устроили на руинах разрушенного Божьей милостью города Вашингтона манифестацию — еретики были возмущены пропажей из катакомб Белого дома мощей святого Байдена. 

Последние десять лет прах безвременного почившего 46-го президента Североамериканских соединённых штатов бережно хранили под его бывшей резиденцией.

«Несмотря на потопы, цунами, землетрясения и другие бедствия, которые обрушились на нашу страну в последние годы, мы сумели сохранить мощи. И вот теперь они похищены, а значит, наша паства осталась без божественный защиты», – сказал один из лидеров еретиков Роберт Джефферсон.

Безбожники подозревают в организации кражи короля Техаса и Вирджинии Трампа II, который в память о своём Венценосном отце и основателе династии ещё до вступления на престол поклялся отомстить «иуде-Байдену и стереть всю память об этом бесе». Однако статс-секретарь монарха категорически отверг безосновательные обвинения еретиков и пообещал прислать преторианцев в бывший Вашингтон для расследования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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