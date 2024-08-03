Мнение «аналитика»: О спешке Зеленского & Co… Куда он теперь бежит?
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Всё-таки до некоторых доходит, как до жирафа. Вот и до украинского президента Владимира Зеленского только сейчас, к концу третьего лета конфликта, на́чало кое-что доходить. Лучше бы раньше, конечно.
А всё-таки — слава Богу, что на́чало!
И теперь Владимир #Зеленский… бежит.
Бежит-торопится говорить о «мире» с Россией. Даже не так — о «скорейшем» мире с Россией. Припекает, похоже, несмотря на нынешнюю августовскую прохладу.
В своём очередном обращении к нации он заявил о «главной украинской потребности – как можно быстрее и справедливо закончить этот конфликт». Причём уже не на «поле боя». Теперь надежды Украины связаны с активностью МИД, которому Владимир Зеленский дал «соответствующие поручения».
Правда, учитывая сильные разногласия с Россией по приоритетам и целям уже, как мы понимаем, неизбежного мирного урегулирования, предстоящий мир может быть либо скорым, либо «справедливым». Но в целом количество «миролюбивых» заявлений украинских спикеров начало переходить в качество. Главным рефреном начало выступать «как можно быстрее». Вот и Владимир Зеленский заговорил о том же.
Интересно, почему он теперь так торопится с миротворчеством?
И куда, так сказать, бежит?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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