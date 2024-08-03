 

Мнение «аналитика»: О спешке Зеленского & Co… Куда он теперь бежит?

03.08.2024, 7:50, Разное
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Всё-таки до некоторых доходит, как до жирафа. Вот и до украинского президента Владимира Зеленского только сейчас, к концу третьего лета конфликта, на́чало кое-что доходить. Лучше бы раньше, конечно.

А всё-таки — слава Богу, что на́чало!

И теперь Владимир #Зеленский… бежит.

Бежит-торопится говорить о «мире» с Россией. Даже не так — о «скорейшем» мире с Россией. Припекает, похоже, несмотря на нынешнюю августовскую прохладу.

В своём очередном обращении к нации он заявил о «главной украинской потребности – как можно быстрее и справедливо закончить этот конфликт». Причём уже не на «поле боя». Теперь надежды Украины связаны с активностью МИД, которому Владимир Зеленский дал «соответствующие поручения».

Правда, учитывая сильные разногласия с Россией по приоритетам и целям уже, как мы понимаем, неизбежного мирного урегулирования, предстоящий мир может быть либо скорым, либо «справедливым». Но в целом количество «миролюбивых» заявлений украинских спикеров начало переходить в качество. Главным рефреном начало выступать «как можно быстрее». Вот и Владимир Зеленский заговорил о том же.

Интересно, почему он теперь так торопится с миротворчеством?

И куда, так сказать, бежит?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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