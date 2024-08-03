 

Рупор кремлевской пропаганды: Гуайдо №2

03.08.2024, 7:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гуайдо №2

Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если он добровольно не откажется от полномочий главы государства.
Соответствующий документ опубликован на сайте американского конгресса.

«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле», — говорится в тексте.

Законодатели подчеркнули, что намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит «игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты ещё одних выборов».

Ранее США заявили о победе оппозиции на выборах в Венесуэле.

Также в Госдепе подчеркнули, что мир «должен признать» лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле.

https://russian.rt.com/world/news/1349786-maduro-ssha-ugrozy – цинк

Все по схеме Гуайдо. Ничего не меняется.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Состоялась презентация первого в мире «сухого» переносного душа

04.08 / Tecno представил мощный камерофон с беспроводной зарядкой Camon 30S Pro

04.08 / Мнение: Феномен Медведева

04.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Венесуэла, которую мы потеряли

04.08 / «Я и так давно президент» – Хуан Гуайдо призвал венесуэльцев прекратить протесты

04.08 / Работники Samsung прервут первую забастовку из-за нехватки денег

04.08 / Мнение: Россия догоняет США по экспорту СПГ в Европу, снижение дисконтов и кому ещё мы поставляем нефть

04.08 / В Сеть слили геймплей и подробности, касающиеся Call of Duty Black Ops 6

04.08 / Apple оснастит все модели iPhone 17 улучшенной фронтальной камерой

04.08 / Мнение: Россия вахтовым методом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика