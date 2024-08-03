Рупор кремлевской пропаганды: Гуайдо №2
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Гуайдо №2
Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если он добровольно не откажется от полномочий главы государства.
Соответствующий документ опубликован на сайте американского конгресса.
«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле», — говорится в тексте.
Законодатели подчеркнули, что намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит «игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты ещё одних выборов».
Ранее США заявили о победе оппозиции на выборах в Венесуэле.
Также в Госдепе подчеркнули, что мир «должен признать» лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле.
https://russian.rt.com/world/news/1349786-maduro-ssha-ugrozy – цинк
Все по схеме Гуайдо. Ничего не меняется.
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Источник: Colonel Cassad
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