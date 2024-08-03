Рупор кремлевской пропаганды: Гуайдо №2

Гуайдо №2

Законодатели из США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если он добровольно не откажется от полномочий главы государства.

Соответствующий документ опубликован на сайте американского конгресса.

«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле», — говорится в тексте.

Законодатели подчеркнули, что намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит «игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты ещё одних выборов».

Ранее США заявили о победе оппозиции на выборах в Венесуэле.

Также в Госдепе подчеркнули, что мир «должен признать» лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле.

https://russian.rt.com/world/news/1349786-maduro-ssha-ugrozy – цинк

Все по схеме Гуайдо. Ничего не меняется.

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