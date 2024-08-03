 

Покушение на Трампа подорвало доверие американцев к Секретной службе

03.08.2024, 5:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Опрос Associated Press показал, что большинство жителей США сомневаются в эффективности Секретной службы. Более того, только треть респондентов выражает уверенность, что власти проведут полное и справедливое расследование покушения на Трампа.


AP

Большинство американцев сомневаются в способности Секретной службы обеспечить безопасность кандидатов в президенты США. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведённого Associated Press.

Деятельность ведомства, которое уже более века должно охранять высокопоставленных политиков, оказалось в центре внимание после того, как оно подпустило к Дональду Трампу стрелка, вооружённого автоматическим оружием. Политик отделался ранением в ухо, но находился в нескольких миллиметрах от смерти, напоминает агентство.

Согласно его исследованию, только около 30% американцев уверены в способности Секретной службы уберечь кандидатов в президенты от насилия перед выборами. При этом 70% считают, что Секретная служба несёт ответственность за покушение.

Опрос показал, что жители США чаще всего указывают политический раскол в качестве основной причины атаки на Трампа. Причём демократы гораздо чаще обвиняли в случившемся широкую доступность оружия, тогда как республиканцы — Секретную службу.

Многие американцы также выразили сомнение, что Министерство внутренней безопасности, которое курирует Секретную службу, проведёт полное и справедливое расследование покушения. Такой вариант ответа выбрала только треть респондентов, обращает внимание Associated Press.


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