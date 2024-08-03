Байден так и не смог объяснить, зачем Америке Украина

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Администрация Байдена обязалась предоставить конгрессу подробную стратегию США по Украине с учётом американских интересов, но сорвала все сроки. Это говорит о том, что такой стратегии просто не существует, а значит выделенные миллиарды долларов улетят в трубу, пишет Responsible Statecraft.



AP

Прошло почти 100 дней с тех пор, как Конгресс одобрил чрезвычайный пакет финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов. Это делалось с условием, что администрация Байдена представит законодательному органу подробную стратегию дальнейшей поддержки США. Однако сейчас август, и со стороны администрации Байдена не видно даже намерения представить искомую стратегию Конгрессу. Это неизбежно наводит на подозрения, что никакой стратегии в принципе не существует, пишет Responsible Statecraft.

Ни один американский чиновник никогда всерьез даже не задумывался о том, почему российское военное присутствие на востоке Украины, не имевшее никакого значения для США всего 40 лет назад (когда советские танковые армии стояли в центре Германии, почти 2 000 километрами западнее), теперь вдруг представляет угрозу — причем такого масштаба, что борьба с ней требует 61 миллиарда долларов военной помощи США в год, сопряжена со значительным риском конфликта с ядерной Россией и влечет на собой колоссальное пренебрежение жизненно важными интересами США в других частях света.

Западные комментаторы любят подавать якобы далеко идущие российские цели за пределами Украины как некую данность, но когда их просят предъявить конкретные заявления по этому поводу, они этого сделать не в состоянии. По крайней мере, судя по последнему заявлению Путина, “стирать Украину с карты” он не намерен (либо не считает это возможным). Официальные цели РФ включают ограниченные территориальные приобретения, нейтралитет Киева и права русского языка на Украине — и все эти вопросы подлежат законному обсуждению на переговорах.

Риторика администрации Байдена о целях американской помощи Киеву во многом противоречива: с одной стороны, она призвана помочь Украине “победить”, с другой — “укрепить ее переговорную позицию”. Однако она не выполнила своего юридического обязательства дать Конгрессу четкое определение понятия “победа”, и не объяснила почему, если конфликт в итоге все равно закончится переговорами, они не могут начинаться прямо сейчас — тем более, что есть веские доказательства того, что военное положение Киева (а, следовательно, и положение Украины за столом переговоров) не только не улучшается, а, наоборот, слабеет.

Таким образом может показаться, что администрация Байдена просит американский народ бесконечно тратить десятки миллиардов долларов в год на вечную войну ради недостижимой цели. Увы, похоже, что истинная позиция администрации заключается в том, чтобы последовательно откладывать этот вопрос на потом — до самых президентских выборов. После них новые планы составит либо администрация Харрис, либо администрация Трампа. Это будет означать, что стратегия по Украине появится в лучшем случае через восемь месяцев.

Если украинцы смогут удержать позиции примерно там же, где и сейчас, то такой подход может быть оправдан с точки зрения внутренней политики США (но никак не для семей украинских солдат, которые погибнут за это время). Однако есть значительная вероятность того, что, учитывая расстановку сил на местах, Украина за это время потерпит крупное поражение — даже при продолжении помощи Запада. Тогда Вашингтону придется выбирать между поистине унизительным провалом или прямым вмешательством, которое подвергнет американский народ ужасающим рискам.

В то же время, с точки зрения внутренней политики, незамедлительные переговоры с Россией лишили бы Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса козырей и избавили бы будущую администрацию демократов (в случае победы) от крайне сложного решения, чреватого внутренним расколом.