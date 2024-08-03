 

Рупор кремлевской пропаганды: Как ЛГБТ-повестка победила символ американских консерваторов — компанию Harley Davidson

03.08.2024, 5:25, Разное
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Как ЛГБТ-повестка победила символ американских консерваторов — компанию Harley Davidson

Недавно ряд изданий, включая Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk/yourmoney/article-13664699/Harley-Davidson-American-DEI-backlash-Pride-children.html), обратили внимание на распространение инклюзивных ценностей в компаниях, которые традиционно считались бастионами традиционализма. В этих компаниях неожиданно проводятся тренинги для персонала с уклоном в ЛГБТ-повестку и насаждение идеологии инклюзивности. Как такое в принципе могло произойти?

Harley Davidson and the Marlboro PERSON….

В известном фильме Harley Davidson and the Marlboro man (https://en.wikipedia.org/wiki/Harley_Davidson_and_the_Marlboro_Man), оказавшем сильное влияние на имидж компании, достаточно четко обозначена идеология и приоритеты — это консервативные ценности.

Но сегодня руководство компании пытается кардинально изменить вектор развития предприятия. Сокращаются контакты с белыми поставщиками и дилерами, сокращают белый персонал. Компания официально поддерживает «закон о равенстве», который направлен на то, чтобы стереть естественные гендерные различия.

В чем причина такого разворота?

В нашем материале (https://t.me/rybar/48291) об использовании пенсионных накоплений для продвижения ЛГБТ-повестки мы подробно рассмотрели механизм принуждения публичных компаний к участию в этом процессе. BlackRock, Vanguard, State Street и аффилированные структуры, контролируют более $20 трлн. пенсионных накоплений. Это делает «большую тройку» фактическим монополистом американского фондового рынка и одним из основных источников ликвидности.

Поскольку сейчас продвижение ЛГБТ–повестки является для администрации США безусловным приоритетом (https://rybar.ru/transgumanizm-i-vechnaya-zhizn-chto-za-zolotye-idei-globalistov), компании «большой тройки» оказывают в этом существенную помощь через манипуляцию фондовым рынком. Механика очень простая: компании, которые не следуют в фарватере ЛГБТ–ценностей просто не включаются в инвестиционный портфель.

Для большинства публично торгуемых компаний — это ультиматум и шантаж. Либо включаться в движение ЛГБТ, либо потерять часть капитализации компании. Напомним, количество акций торгуемых на бирже, редко превышает 10–15% от общей эмиссии. Значительная часть не торгуемых акций, как правило, находится в залоге у банков, в качестве обеспечения. Объем обеспечения рассчитывается исходя из текущей рыночной стоимости акций. Если рыночная капитализация падает, то банк вправе потребовать увеличения обеспечения. В противном случае может быть инициирована процедура банкротства и продажи имущества предприятия для покрытия издержек банка.

Harley Davidson, как и многие другие производственные компании находится сейчас в сложном положении и не может допустить резкого падения рыночной капитализации. Поэтому руководство компании предпринимает активные действия, необходимые в текущих реалиях, для включения инвестиционный портфель «большой тройки».

Текущие процессы напрямую отражают проблемы трансформации рыночной модели экономики в распределительную. Сейчас приоритетом является не потребности клиента, а возможность привлечения капитала. Капитал предоставляется не в рамках рыночной модели, а при соблюдении ЛГБТ–требований, которые доминируют сегодня в повестке глобалистов и руководителей ТНК, и перечень требований постоянно расширяется.

Поэтому все американские и мировые компании, ориентированные на традиционные ценности будут вынуждены либо трансформироваться в соответствии с новыми реалиями, либо исчезнуть. Это и есть часть нового мирового порядка.

@rybar – цинк

А некоторые еще всерьез удивляются гомосекам на открытии "олимпиады". Это системный процесс.

Источник: Colonel Cassad


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