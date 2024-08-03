Не верю, что моя смерть поможет победить — украинцы не горят желанием становиться пушечным мясом

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

На украинских границах усиливают меры безопасности, чтобы отлавливать бегущих от военной службы мужчин, рассказывает ABC News. Армии не хватает солдат, правительство ужесточило правила призыва, а украинцы опасаются, что их отправят на фронт без надлежащей подготовки.

ВЕДУЩАЯ: До начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года на большей части российско-украинской границы даже не было заграждения, но за прошедшие с тех пор два с половиной года Украина усилила безопасность. Однако сделано это было не для того, чтобы не пускать русских, а чтобы не выпускать украинских мужчин. В сегодняшнем выпуске нашей программы корреспондент канала ABC Патрик Ревил ведёт из Украины репортаж об истощении самого ценного ресурса страны — людского, а также о сокращающемся числе военнослужащих, дающих отпор России.

ПАТРИК РЕВИЛ, корреспондент ABC News: На границе Украины натянута колючая проволока, но задача этого заграждения не в том, чтобы не пускать на территорию страны русских, а в том, чтобы не выпускать оттуда украинских мужчин. С начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила большинству мужчин призывного возраста покидать страну. В результате количество попыток незаконного пересечения границы выросло в разы.

ПАТРИК РЕВИЛ: Мы находимся на западной границе Украины. Вон там, по ту сторону реки, находится Румыния. Хоть это и опасно, но люди пытаются пересекать здесь границу и погибают. Течение здесь очень быстрое и холодное.

ПАТРИК РЕВИЛ: На этой видеозаписи сотрудники погранслужбы вытаскивают из реки человека. Он не двигается. Не так давно меры безопасности здесь были в очередной раз усилены. Причина в суровой правде: Украине не хватает бойцов. Спустя более двух лет жестокой войны ВСУ совершенно истощены. Военнослужащие на передовой вымотаны, а в некоторых местах российские силы значительно превосходят их в количестве, порой в 7—10 раз, как сообщают ВСУ. По словам большинства аналитиков, сейчас Украине нужно даже не вооружение, а военнослужащие.

В начале вторжения огромное количество украинцев вызвались добровольцами, но этот энтузиазм уже угас. Сейчас сотрудники ТЦК ходят по улицам в поисках пригодных к военной службе мужчин, многие из которых скрываются. Появляется всё больше видеозаписей подобных этой. Сотрудники ТЦК хватают мужчин прямо на улицах. Власти заявляют, что расследуют этот инцидент. Сотрудники ТЦК в городе Черновцы заявляют, что мужчина на этом видео был призван, но отказался проходить начальную военную подготовку. Его силой заставляют сесть в автобус. Иногда начинаются потасовки. Данный инцидент был заснят прохожими в Киеве, где люди попытались помешать сотрудникам военкомата забрать человека. Полиция настаивает, что такие инциденты редки, но эта проблема вызывает в украинском обществе болезненный раскол.

МУЖЧИНА: Дело в том, что молодые мужчины сейчас не мотивированы. [Есть] люди, которые хотят защищать наших граждан, наши дома, но сейчас так можно сказать не обо всех.

ПАТРИК РЕВИЛ: Дело не в том, что на Украине не хватает мужчин. Но на протяжении многих месяцев власти страны отказываются проводить новую мобилизацию, зная о том, какой это непопулярный шаг.

Многие мужчины, пытающиеся незаконно пересечь границу, ещё даже не подлежат призыву.

ЛЕСЯ, официальный представитель пограничной службы Украины : Сейчас большинство людей относятся именно к этой категории: молодые ребята, у которых нет работы — они пытаются уехать в Европу, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Поэтому нельзя сказать, что все люди бегут, потому что не хотят воевать.

ПАТРИК РЕВИЛ: Однако сейчас правительство Украины всё-таки мобилизует ещё больше мужчин. В мае вступил в силу новый закон о мобилизации, ужесточающий правила призыва и снижающий [максимальный] призывной возраст [на срочную службу] с 27 до 25 лет. С тех пор всё больше мужчин пытаются покинуть страну. Недавно пограничная служба Украины опубликовала видео, на котором запечатлены мужчины, остановленные при попытке нелегально выехать из страны. Некоторые из покидающих Украину говорят, что боятся, что их отправят на фронт без надлежащей подготовки.

Этот мужчина вместе со своей семьёй уехал из страны в прошлом году. Мы скрыли его личность из-за опасений, что он может столкнуться с последствиями за свои слова.

АНОНИМНЫЙ МУЖЧИНА: Честно сказать, военнослужащий — профессия сложная и трудная. Необходимо на протяжении многих лет проходить подготовку, чтобы стать умелым специалистом, а не просто пушечным мясом. Думаю, у меня практически нет шансов выжить, если меня отправят сражаться в ближнем бою.



ПАТРИК РЕВИЛ: Переживаете ли вы о том, что Украина может проиграть войну из-за нехватки людей для ведения боевых действий?



АНОНИМНЫЙ МУЖЧИНА: Конечно, я об этом переживаю. На самом деле я продолжаю платить налоги на Украине и ежемесячно вношу пожертвования в разные фонды. Однако я не уверен, что из меня выйдет хороший боец, как не уверен и в том, что, если я умру в первые пять минут [на поле боя], то это поможет моей стране победить. Может быть. Но я в этом не уверен.

ПАТРИК РЕВИЛ: Однако по-прежнему есть и те, кто добровольно готов сражаться. Эти мужчины отправляются на войну. С этого вокзала в Киеве они уезжают на трёхмесячную подготовку новобранцев в известный добровольческий батальон «Волки Да Винчи».

ПАТРИК РЕВИЛ: По-вашему, у вас нет иного выбора, кроме как отправиться [воевать] добровольцем?

МУЖЧИНА С БОРОДОЙ И В ОЧКАХ: Выбор у меня есть, и я его уже сделал. Думаю, этот выбор каждый делает для себя сам. Никто не брал меня за шкирку и не притаскивал сюда.

ПАТРИК РЕВИЛ: У большинства нет боевого опыта. Они записались в этот батальон отчасти потому, что он известен хорошей подготовкой и командованием.

ПАВЕЛ: Пришло время каждому гражданину принять это решение, занять своё место в обороне. Тот, у кого достаточно храбрости, должен идти сражаться. Тот, кому храбрости не хватает, должен больше помогать в тылу. Я решил, что буду здесь.

ПАТРИК РЕВИЛ: Жена Павла Людмила пришла его проводить. По словам аналитиков, новая волна мобилизации на Украине, скорее всего, начнёт давать плоды к концу лета. Но, несомненно, украинцам придётся пережить ещё множество подобных прощаний, прежде чем война закончится.



ВЕДУЩАЯ: Очень непростые времена для многих семей в стране. Патрик, спасибо.

Дата выхода в эфир 01 августа 2024 года.