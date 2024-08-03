Европе придётся самой оплачивать «вечную войну на Украине», независимо от исхода выборов в США

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Вашингтон сократит свои обязательства по защите ЕС вне зависимости от того, какими будут результаты предстоящих президентских выборов, считает The American Conservative Айвен Иланд. По его мнению, даже если к власти придёт Камала Харрис, ей придётся учитывать растущее недовольство американцев тем, что им приходится содержать Киев, в то время как европейцы избегают лишних трат.



AP

Европейские лидеры переживают, что США могут ослабить свои обязательства по защите континента, даже если на грядущих президентских выборах победит Камала Харрис. И их опасения не напрасны, считает обозреватель The American Conservative Айвен Иланд.

Хотя Харрис окружают советники, выступающие за тесные трансатлантические отношения, ей придётся учитывать, что американцев всё больше раздражают огромные постоянные счета, которые им приходится оплачивать для поддержки Украины. Особенно с учётом того, что заявленные военные цели страны — возвращение всех утраченных территорий, — выглядят фантазией, отмечает публицист.

На его взгляд, у европейцев нет желания делать больше для собственной обороны, потому что Вашингтон десятилетиями обеспечивает их безопасность. Ситуация изменится только в том случае, если США при Харрис или Трампе дадут понять, что они ожидают от союзников большего и не хотят оплачивать огромные расходы, «связанные с вечной войной на Украине».

Европа должна стать на путь исправления. Для этого ей следует взять на себя военные траты Киева, если он продолжит отказываться от переговоров с Москвой, в то время как «и без того погрязшие в долгах Соединённые Штаты выйдут из игры», отмечает Иланд.