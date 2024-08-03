Рупор кремлевской пропаганды: Совет Федерации утвердил закон о гаджетах в зоне СВО

Совет Федерации утвердил закон о гаджетах в зоне СВО

Совет Федерации на пленарном заседании проголосовал за норму, которая уточняет, что использование гаджетов бойцами СВО для выполнения своих обязанностей в ходе службы не будет считаться грубым дисциплинарным проступком, за который грозит дисциплинарный арест по решению командиров воинских частей.

Речь идет о нарушении запрета иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия, приборы и технические средства "бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Закон устанавливает, что нарушение такого запрета относится к грубым дисциплинарным проступкам, за который бойцам СВО грозит дисциплинарный арест до 10 суток. При этом такие нововведения не коснутся случаев ношения бойцами СВО гаджетов, если такие электронные изделия "используются ими для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба".

PS. Теперь закон должен подписать Путин и там уже все покажет практика его правоприменения.

—