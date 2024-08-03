Рупор кремлевской пропаганды: Вадим Красиков – сотрудник “Альфы” ФСБ
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В Кремле подтвердили, что освобожденный вчера по обмену Вадим Красиков является сотрудником "Альфы" ФСБ, при этом он работал в личной охране Путина. Красиков 3 года назад был приговорен к пожизненному заключению в Германии по обвинению в убийстве чеченского террориста Хонгошвили. Длительное время США отказывались его менять, но в итоге Красикова не бросили и достали с пожизненного заключения.
Собственно, именно Красикова первым с рейса из Турции встретил Путин, что намекает на то, что они хорошо знакомы.
Наверняка у Красикова очень интересная биография, которая вряд ли станет известна в обозримой перспективе.
В Германии и на Украине по этому поводу истерика, что Путину удалось вытащить из тюрьмы ликвидатора ФСБ, который выполнял примерно ту же работу, которую делали Судоплатов, Эйтингон, Меркадер и т.д.
Стоит также отметить, что во время нахождения в заключении Красиков на сотрудничество с БНД не шел и никого не сдал, отрицая свою причастность к ликвидации Хонгошвили.
PS. И еще по обменам. Сегодня состоялся обмен телами погибших.
Противник вернул нам 38 тел наших погибших бойцов. В обмен получил 250 покойников. Опять же к вопросу о соотношении потерь.
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Источник: Colonel Cassad
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