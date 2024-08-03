Мнение: Добрые чувства в царстве фальши

Фотка с Олимпиады в Париже, уже, видимо, обошедшая весь мир. Женский бокс. Итальянская боксерша против алжирской… гм… боксерши, и бой у них не задался. После буквально первых 40 секунд итальянка Анжела Карини заплакала и убежала с ринга, пожаловавшись судье, что ее “никогда так сильно не били”. Судьи присудили победу алжирке Иман Халиф, Анжела отказалась поздравлять соперницу.

И дальше как раз и начался международный скандал, в котором поучаствовал даже вездесущий Илон Маск, и, конечно же, Джоан наша Роулинг (у которой с трансгендерами свои давние счеты): победительницу из солнечного Алжира стали всячески шеймить и клеймить, указывая, что она вовсе даже он, и как этот “он” посмел поднимать руку на бедную итальянскую девушку?!

Прикол же в том, что указанная Иман Халиф на самом деле… никакая не трансгендер! Реально – она женщина по паспорту и женщиной же родилась, а операция по смене пола в Алжире вообще вне закона. Поэтому международная организация женского бокса провела с ней ДНК-тесты и запретила участвовать в женских соревнованиях (у нее “мужской набор хромосом”), а МОК ее к Олимпиаде допустил, ссылаясь, между прочим, на принципы мирового олимпийского движения: баба по паспорту, бабой родилась, все отборы прошла, в России не живет – ну как можно не пустить?! Тоже ведь логично.

(меня в этом деле особо рассмешили ссылки на “ДНК-тесты”; трансгендеры уже вовсю участвуют в женских спортивных дисциплинах, не только в женском боксе – а ведь ежу понятно, что хромосомы – это не пенис, их хирургическим ножом не отрежешь; как же до этого все трансгендеры проходили все эти ДНК-тесты, и только бедная Халиф, которая формально как раз женщина безо всякого хирургического вмешательства и даже со всеми положенными причиндалами – вдруг на таком тесте срезалась?)

Но в мире очередная буря в стакане воды на ближайшие 2-3 дня обеспечена. Люди сходятся врукопашную, споря – так баба эта Халиф или мужик?

Я бы поставил вопрос ребром, круче: для начала лучше бы разобраться, а что это вообще такое – женский бокс?! Не является ли он извращением сам по себе? Что это вообще за стремление у женщин – бить друг дружку кулаками по роже, да к тому ж на добровольной основе? Мне сдается, что тут и без ДНК-теста понятно – что-то не так.

В данном эпизоде не знаю, какого там пола чел по имени Халиф, и могу сказать только, что лишь Анжела Карини из Италии, несмотря на странное занятие, вне всяких сомнений доказала свою именно женскую, девичью изначальную природу: ее начали всерьез колотить – и она расплакалась и побежала, рыдая, жаловаться судье – что ей делают очень больно и что так НЕЧЕСТНО!!

Вот признайтесь, чье СЕРДЕЧКО не дрогнуло при этом? Моё – безусловно. Рыдающую девушку инстинктивно хочется прижать к груди, защитить и утешить. И, видимо, не только моё, а еще примерно миллиарда зрителей во всем мире. Особенно, если ее у тебя на глазах дубасил грубый мужлан.

Уверен, что глубинная, архетипическая причина мирового скандала – именно в этом. Трансгендеры, все эти икс и игрек хромосомы, гендерное какое-то равноправие, даже сам по себе бокс, а тем паче женский – людям вне узкого круга фанатов по большому счету неинтересны. Решает КАРТИНКА. На ней должно быть что-то ВЕЧНОЕ, поверх всех мелких дрязг… И мир это увидел в коротком и ничтожном, по чести говоря, эпизоде: Мужлан бьет Девушку у всех на глазах, и никто не вступается.

Чистая, как слеза, эмоция – Жалость. Вроде бы максимально нелепая и неподходящая в этом контексте, куда она вообще никак не подходит, на этой “Олимпиаде”, на которой вообще-то всё – фальшь и декорация. Но ничего. Эмоция зато – настоящая. Всё – постановка, конечно. Но людям стало жалко.

И это, на мой взгляд, хорошо.