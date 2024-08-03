Мнение «аналитика»: О гарних дівчатах… Когда запануют украинки?

Мелькнула новость, что ввиду дефицита мужчин ВСУ стали пополняться женщинами-заключёнными. Сам украинский Минюст сообщил об этом. Но речь не о них, а о тех дівчатах, которые заполняют кафешки и рестики, отрываются на полуподпольных вечеринках и предаются шопингу, пока их #мужчины зарабатывают «боевые».

Что ждёт их дальше?

Вот такую картинку всё чаще замечают иностранные корреспонденты в украинских городах.

Такую, как на заглавном фото, где ветеран-инвалид куда-то идёт на протезах в сопровождении «боевой подруги». Вот этот конкретный снимок в заметке был сделан в киевском метро в мае. Помимо героев, на нём хорошо видно, насколько «женским царством» стала теперь украинская столица. Тут даже не «на десять девчонок по статистике девять ребят», а гораздо, гораздо хуже: #мужчины… ушли.

Но не это самая главная проблема, с которой вскоре больно столкнутся украинские #женщины.

Проблема — в «героях». Чем бы ни закончился нынешний «украинский кризис», один его итог уже очевиден. Десятки, а может быть и сотни тысяч мужчин вернутся оттуда с разной степени травмами, контузиями, инвалидностью. Только тех, кто потеряли конечности, по данным годичной давности от западных врачей-протезистов, уже больше 50 тыс. человек. Сейчас эта горькая цифра кратно выше: УФАБы стали гораздо мощнее и разрушительнее.

Вот и получается, что вскоре значимая доля нынешних веселящихся панночек столкнётся с непростым жизненным выбором. Оставаться ли ей одной, валить ли в сторону «европейских ценностей», либо становиться женой инвалида со всеми к тому прилагающимися обстоятельствами. С ПТСР разной степени тяжести и длительности. С необходимостью тратить огромные деньги на лечение, реабилитацию, борьбу с осложнениями и проч. С бытовым алкоголизмом, в конце концов, ибо всем известно, чем «снимают стресс» большинство мужчин в постсоветских странах.

Невесёлая перспектива, однако. Тем более, что дальше — лучше не будет. Самая лучшая в мире #медицина так и не научилась выращивать ампутированные конечности, вправлять мозги и т.п. Американские ветераны боевых действий страдают годами, а то и десятилетиями, несмотря на полное медицинское покрытие и дорогих психотерапевтов. Вряд ли бывшие украинские военные будут сильно от них отличаться.

Пока все эти проблемы нынешняя украинская #власть старательно заметает под ковёр. Но как только нынешний конфликт в той или иной степени будет остановлен, к чему, похоже, идёт дело, горькая правда встанет перед украинками во всей её остроте.

И вот тогда они, оставшись — при тощем госбюджете — один на один со своими мужчинами и их болями, запануют по полной?

Или, устав от этой безнадеги, таки рванут куда подальше, оставив «героев» разбираться самих?

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