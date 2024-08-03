 

Рупор кремлевской пропаганды: Это нелегкая борьба – отстаивать идею мира.

03.08.2024, 0:15, Разное
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Британские антиимпериалистические социалисты о необходимости недопущения мировой войны и прекращения войны на Украине.

Это нелегкая борьба – отстаивать идею мира.

Приветствую вас из Манчестера от Рабочей партии Великобритании.
В нашей политической платформе есть два важных элемента.

Первый – это мир.
Мы выступаем против войны, против империализма, против западной гегемонии, за рабочий класс и делаем все возможное, чтобы продвигать нашу мирную повестку дня.
И, конечно, ситуация в Украине является важным элементом этого.
Мы были практически единственными в британском политическом спектре, кто выступал за мир путем переговоров. Почти в одиночку мы требовали скорейшего заключения мира и выступали против санкций в отношении России, которые мало чем ей навредили. Напротив, мы сами себя подставили под удар и нанесли себе огромный экономический ущерб.

Еще хуже ситуация в континентальной Европе, где Германия, похоже, намерена провести деиндустриализацию, наложив санкции на Россию и запустив нереальные «зеленые» схемы.
Украина уже проиграла эту войну на военном уровне.
Ни один серьезный эксперт не оспаривает тот факт, что Украина потеряла огромное количество территории, солдат, техники, денег и ресурсов и имеет нулевые шансы на возвращение серьезных территорий, разве что в ходе переговоров, когда могут быть какие-то уступки.
Похоже, хотя ваши эксперты на конференции, приехавшие из Украины, очевидно, знают об этом больше.
Но у меня сложилось впечатление, что украинский народ устал и хочет, прежде всего, мира и стабильности, и чтобы ему дали шанс на восстановление и возвращение к нормальной жизни.
Так что, да, война фактически проиграна.
И эти западные люди, которые подталкивают Украину к продолжению, они очень храбрые, не так ли?

Они готовы воевать до последнего украинского солдата.
Они не готовы отправить на смерть ни одного западного солдата, не официально, во всяком случае.
Там, конечно, есть силы специального назначения, но нам об этом знать не положено.
И это не признается, хотя многие из этих спецназовцев погибают.
Но что касается общественности западных стран, то мы не теряем солдат.
У нас нет мешков с телами, которые возвращаются домой, хотя неофициально они и есть.
Так что война, похоже, фактически проиграна Украиной.

Удивительно, что западные поджигатели войны по-прежнему подталкивают Украину к большим жертвам, к тому, чтобы она стала острием НАТО, но не для пользы Украины, а для того, чтобы служить пушечным мясом, пешкой в их конечной цели – победить Россию
Мы считаем, что ваша конференция – прекрасная инициатива.
Она чрезвычайно полезна для того, чтобы начать процесс формирования общественного мнения в Европе, потому что до сих пор общественное мнение было настроено на ожидание новой войны, всегда более глубокой войны.
Поэтому хорошо, что люди задумались о послевоенной Европе, и мы все должны работать вместе, чтобы добиться этого.

Мы все должны возвысить свой голос и оказать давление там, где это возможно.
Это трудно, потому что общественное мнение во всех наших странах настолько промыто.
Это нелегкая борьба – отстаивать идею мира.
Но конференции, подобные этой, являются важными шагами в перестройке общественного мнения.

(с) Питер Форд, бывший посол Британии в Бахрейне

https://workerspartybritain.org/ – цинк

Источник: Colonel Cassad


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